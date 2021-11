9-1-1 shock: confermato l'addio del volto storico

Vediamo insieme la conferma che è arrivata per quanto riguarda le nuove puntate della fiction 911, dove ci sarà un’addio incredibile.

La nuova stagione per quanto riguarda l’amata fiction è iniziata da poco, ed ha visto l’addio di un noto e super amato personaggio.

LEGGI ANCHE —-> Test: quale lucchetto scegli? Ecco cosa nasconde il tuo subconscio

Ma vediamo insieme che cosa succederà nelle prossime puntata, dove la prima si chiama “Defend in Place”.

9-1-1 addio shock

Iniziamo con il dire che assisteremo all’addio di Michael Grant che ha deciso di trasferirsi, forse per sempre ad Haiti insieme al suo amore David.

Il suo personaggio non sarà più presente come presenza fissa, quindi non è detto che faccia qualche cameo, di tanto in tanto.

Anche perchè lascia la sua ex moglie, Athena Grant con il quale ha un’ottimo rapporto ed i due figli, May ed Harry.

LEGGI ANCHE —-> Gf: Manuel Bortuzzo sai quanto guadagna nel reality? Una cifra pazzesca!

Il nuovo episodio poi è iniziato con una deflagrazione all’interno di un’ospedale, e sul posto sono immediatamente accorsi i soccorsi, e nello specifico la squadra guidata da Bobby Nash.

Tutti hanno cercato di portare in salvo tutti i pazienti ed il personale possibile, ma David sembra essere il medico che meno segue i consigli della squadra.

Non ha deciso di abbandonare l’ospedale ma di terminare prima l’operazione per evitare rischi al paziente, mettendo in pericolo tutti i presenti.

Fortunatamente tutto è andato per il meglio e David è uscito senza problemi dall’ospedale, e proprio in questo momento Michael Grant ha chiesto al suo compagno di diventare il suo futuro marito.

Ma non è tutto, alla fine dell’episodio Micheal decide di comunicare quello che ha deciso a tutta la sua famiglia, dove Athena si è mostrata come sempre molto comprensiva ed accomodante, incitando il suo ex marito a seguire il proprio cuore.

Insomma una puntata davvero al cardiopalma che conferma l’addio che nessuno voleva vedere per quanto riguarda la fiction 911 che va in onda in America.