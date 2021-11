Seguite l’Oroscopo? Ecco 3 segni che in questo periodo sembrano essere super fortunati! Leggete l’articolo per scoprire quali sono

Anche questa settimana torna l’Oroscopo che ci fornisce consigli utili e indicazioni per affrontare al meglio le nostre giornate. Paolo Fox ha infatti diffuso l’Oroscopo dal 15 al 21 novembre 2021, stilando una classifica settimanale dei segni più fortunati.

La settimana dal 15 al 21 novembre, infatti, vede tre segni particolarmente favoriti dalla sorte, mentre altri, come ariete, cancro, leone e gemelli avranno un po’ di difficoltà. In questo articolo vi diciamo quali sono i segni più fortunati e come fare per favorire la buona sorte.

Ecco quali sono i 3 segni più fortunati

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, riportato sul settimanale DiPiù Tv, la settimana che va dal 15 al 21 novembre 2021 vede un trio di segni particolarmente fortunati. Ci sono 3 segni, infatti, che vedranno iniziare la loro settimana in maniera super positiva. Ecco quali sono:

Sagittario

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 15 al 21 novembre 2021, i nati sotto il segno del Sagittario vedranno un periodo molto fortunato e gratificante. Questo avviene soprattutto all’interno della sfera amorosa, dove i nati sotto questo segno stanno vivendo un amore fresco e giovane.

Anche per quanto riguarda il lavoro, chi è nato sotto il segno del sagittario, vede un periodo estremamente positivo. Non limitatevi a fare il minimo indispensabile, ma provate a dare inizio a quei progetti a lunga scadenza che avevate un po’ accantonato;

Capricorno

Anche per il Capricorno quella che viene sarà una settimana estremamente positiva. I nati sotto questo segno, secondo Paolo Fox, godono del favore delle stelle e quella che arriva sarà una settimana positiva, soprattutto nell’amore dove ci potrebbe essere un ritorno di fiamma.

Non è detto, però, che non ci sarà un incontro interessante con una persona molto speciale. Si prospettano comunque giornate molto tranquille e serene all’insegna della tranquillità e della calma. Ci saranno novità gratificanti anche sul lavoro;

Scorpione

Sarà una settimana estremamente positiva anche per quelli nati sotto il segno dello Scorpione. Sul fronte sentimentale si attendono grandi novità e conferme, soprattutto per quella storia nata da poco, la quale promette enormi soddisfazioni.

Sul fronte professionale si prospettano grandi giornate: ci sono stimolanti progetti da portare avanti e che potrebbero regalare soddisfazioni e apprezzamenti da parte dei tuoi colleghi.