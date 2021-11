Castello delle Cerimonie: Ecco quanto costa organizzare un matrimonio

Vediamo meglio insieme per quanto riguarda il noto programma che va in onda su Real Time, quanto può costare sposarsi da loro.

Tutti noi conosciamo il programma Il Castello delle cerimonie, che va in onda da molti anni e che seguiamo sempre con grande interessa.

Ma sai quanto può costare organizzare un matrimonio in questo bellissimo, e molto particolare posto? Scopriamolo insieme.

Il programma per la prima volta è andato in onda nel 2014 e vedeva come protagonista il proprietario de La Sonrisa, ovvero Antonio Polese.

Castello delle cerimonie: Ecco quanto spendere

La sua simpatia ed il posto incredibile hanno lasciato tutti senza parole, ed il seguito di pubblico è stato incredibile.

Tanto che adesso, dopo la morte di Don Antonio, a tenere le redini ci sono la figlia, Imma Polese ed il marito Matteo Giordano.

Iniziamo con il dire che lo splendido posto si trova a Sant’Antonio Abate in Campania ed è il ristornate di Imma Polese.

Potete festeggiare qualsiasi tipo di avvenimento, dal matrimonio, al battesimo alla festa per i 18 anni.

Ma per il grande evento, che tutte le donne aspettano da una vita, stando a quello che possiamo leggere sul web, organizzare un matrimonio non costa poi così tanto.

Si parte da una cifra di 80 euro a persona, fino ad arrivare ai 120 euro circa, ma se vogliamo lasciare senza parole i nostri invitati.

La cifra quindi è veramente alla portata di tutti, e per tutti noi possiamo realizzare un sogno che ci ricorderemo per sempre, e potremmo far vivere una favola anche ai nostri amici e parenti.

Insomma potremmo vivere quello che vediamo in televisione nella nostra vita ed avere un’incredibile ricordo che ci accompagnerà per sempre nella vita.

E’ anche possibile soggiornare poi nell’albergo, se per caso veniamo da lontano e non vogliamo andare via la sera stessa del nostro grande evento organizzato al Castello Delle Cerimonie.

E voi cosa ne pensate? Non è poi così eccessiva la cifra per organizzare un bellissimo evento in questo posto da favola!