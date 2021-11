Anche i Vip soffrono e, purtroppo, anche a loro è capitato di aver perso un figlio in modo tragico: ecco chi sono.

La morte è una condizione inevitabile nella vita, la fine di un ciclo che prima o poi arriva per tutti. Quando però a mancare sono giovanissimi, con ancora tanti anni da vivere, la sofferenza è incredibile e sicuramente doppia.

A questo tipo di sofferenza non sono immuni nemmeno i Vip, che nonostante la loro popolarità e la loro condizione economica spesso più che stabile rimangono persone umane, e come tali soffrono e devono affrontare le circostanze avverse della vita.

Sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno perso un figlio in modo tragico: ecco chi sono.

Vip, hanno perso un figlio in condizioni tragiche: ecco chi sono

Nonostante le diverse professioni e i diversi paesi d’origine, sono dei volti noti e purtroppo hanno tutti perso un figlio: ecco chi sono.

Marlon Brando

Stella di Hollywood, Brando ha perso tragicamente la figlia Cheyenne, nata dal suo terzo matrimonio. La ragazza, nel ’95 e a soli 25 anni, decise di togliersi la vita; troppo il dolore dato dalla depressione per la morte del suo fidanzato, ucciso dal fratellastro.

Bill Cosby

Conosciuto da tutti grazie al suo ruolo ne I Robinson, Cosby ha perso il suo unico figlio, Ennis Cosby, più di vent’anni fa; il giovane è stato assassinato durante un tentativo di rapina in strada a 28 anni, mentre stava cambiando un pneumatico della sua auto.

Gerard Depardieu

L’attore francese ha perso il figlio Guillaume, avuto con l’attrice Elizabeth Guignot, a causa di una polmonite; la morte arrivò nel 2008 solamente 37enne, dopo che aveva provato a seguire le orme del padre.

Franco Gatti

Membro del gruppo Ricchi e Poveri, Gatti ha perso il figlio nel 2013; il 22enne è stato trovato morto per overdose a soli 22 anni, proprio prima di un’esibizione a Sanremo. Il dolore è stato grandissimo tanto che Gatti lasciò il gruppo.

John Travolta

Il figlio dell’attore era un volto noto, specie per i ruoli in Grease e La Febbre del sabato sera; Jett ha lasciato questo mondo nel 2009, a causa di un arresto cardiaco. Il giovane, allora 16enne, soffriva di epilessia e nonostante la corsa all’ospedale la tragedia non è stata evitata.

Lory Del Santo

La sua storia, purtroppo, la conosciamo bene tutti quanti. Lory del Santo ha perso il figlio Conor, avuto con Eric Clapton, quando il piccolo aveva solamente 5 anni; il bambino cadde accidentalmente dalla finestra di un grattacielo a New York, lasciando un segno indelebile nel cuore dei genitori, che arrivarono anche a lasciarsi.

Claudia Galanti

Appena infante la figlia morta della modella nel 2014; a soli 10 mesi, la piccola ha infatti perso la vita a causa di un’infezione batteriologica nel sangue, riscontrata dopo una vacanza col padre. Lo shock è stato immenso.

Terence Hill

Noto attore western e volto di Don Matteo, Mario Girotti in arte Terence Hill ha perso il suo secondogenito, adottato insieme alla moglie Lori Zwicklbauer, nell’omai lontano 1990.

Il giovane Ross morì all’età di soli 16 anni a causa di un incidente stradale nel Massachusetts; insieme a lui perse la vita anche un suo amico. Per il dolore, Terence Hill si ritirò dalle scene per diversi anni.

Tina Turner

La Turner ha perso il figlio Craig a causa di un suicidio, col 59enne che si è tolto la vita con un colpo di pistola nel suo ufficio tre anni fa, nel 2018.

Leggi anche –> Il paradiso delle signore: Armando affronta Giuseppe a muso duro

Dalida Di Lazzaro

L’attrice e modella ha affrontato il lutto appena 38enne; il figlio Christian, nel ’91, perse la vita a causa di un pirata della strada. Dopo la morte del giovane 22enne, la Di Lazzaro ha abbandonato le scene per il troppo dolore.

Leggi anche –> Ballando con le stelle: intervengono le forze dell’ordine dietro le quinte

Niccolò Fabi

Tragedia anche per il cantante Niccolò Fabi, che come la Galanti ha perso la figlia Olivia piccolissima; la bambina se n’è andata a soli 22 mesi a causa di una grave malattia, una meningite fulminante. Alla figlia Fabi ha dedicato il concerto “Parole di Lulù”.