Il nuovo test della personalità ti fa scegliere una fiamma: guarda quelle proposte nell’immagine, potrebbe rivelare chi sei.

Continuano ad arrivare test della personalità dal web; sfruttando le suggestioni di un oggetto e di un’immagine, ci portano a sorprendenti scoperte su nostri tratti caratteristici, magari nascosti.

Al centro del test questa volta troviamo la fiamma, da sempre simbolo di vigore, passione, ma anche vitalità e speranza; scegline una tra quelle proposte nell’immagine e poi continua a leggere per scoprire cosa potrebbe rivelare di te.

Test fiamma, scegline una e scopri chi sei

Ora che hai fatto la tua scelta, spinta dall’istinto o magari da una riflessione più ampia, non ti resta che continuare a leggere per scoprire alcuni lati della tua personalità. Le risposte non hanno un fondamento scientifico, ma tracciano solamente profili in cui potresti comunque rispecchiarti; lasciati sorprendere e suggestionare!

Fiamma numero 1

Se hai scelto la prima fiamma, dalla forma appuntita e dominata da colori caldi, potrebbe essere il segno che sei una persona sicura e autonoma, che non si spaventa davanti a nulla nemmeno quando è da solo. La tua luce interiore può intimorire gli altri, ma anche affascinarli e attrarlià.

Fiamma numero 2

La seconda fiamma ha una forma simile ad una rosa e mischia simmetricamente colori caldi e freddi; se l’hai scelta, la tua dote principale è la creatività. Sei una persona vitale, sempre impegnata e dotata di un grandissimo entusiasmo.

Fiamma numero 3

Se hai scelto la terza fiamma, dalla forma rampicante e dominata dal rosso, dal giallo e dall’arancione, dovresti essere una persona molto generosa ed empatica; gli altri sanno di poter contare su di te e ogni volta dai il meglio.

Fiamma numero 4

Questa quarta fiamma è molto compatta e dominata dal rosso intenso: se l’hai scelta, sei un tipo passionale, pronto ad accendersi quando dà e riceve amore. Bisogna far sì però che questa “fiamma” sia alimentata costantemente e non finisca per bruciare subito.

Fiamma numero 5

Questa fiamma curva, snella e totalmente dominata dai colori freddi è simbolo di intelligenza e di intuito; se l’hai scelta sono le tue doti principali. Gli altri vedono in te una grande saggezza, unita alla tua grande capacità analitica e di ragionamento.

Fiamma numero 6

La sesta fiamma presenta una forma arrotondata e appuntita e, come la seconda, si divide simmetricamente in colori caldi e freddi; se l’hai scelta sei costantemente alla ricerca di un equilibrio, di posizionarti nella “via di mezzo” che ti permetta di ottenere sicurezza ma anche l’entusiasmo del nuovo e delle sfide. Sei un programmatore ed hai una grande abilità nell’organizzare la tua vita.