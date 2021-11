Vediamo insieme con questo facile e veloce test, qual’è il nostro lato oscuro che nascondiamo agli altri, e forse anche a noi stessi.

Iniziamo con il ricordare che i test sono dei simpatici passatempo e con questo scopo devono essere presi, non hanno alcuna base scientifica.

Ma vediamo insieme, osservando questa immagine per circa 6 secondi, qual’è la prima cosa che vedi e cosa significa.

Test: Ecco cosa rivela di te

Iniziamo con il dire che se la tua attenzione è stata immediatamente catturata dal bambino, sei una persona che ha la necessità di staccare veramente la spina da tutto quello che accade ogni giorno.

Sei alla ricerca di qualcuno che si prenda cura di te anche quando sei a terra, e che ti faccia rialzare.

Non mostri mai a nessuno le tue debolezze e sembri sempre una persona assolutamente coraggiosa e forte anche se in realtà non è così.

Dell’immagine in alto di hanno colpito gli alberi? Sei una persona che non ha assolutamente piacere a litigare nei con gli amici, o parenti, ma nemmeno con gli altri.

Ma tin piace tantissimo fare nuove esperienze ma con i tuoi tempi, la fretta e le cose fatte velocemente non fanno assolutamente al caso tuo.

La prima cosa che ha catturato la tua mente è stata la coppia? Vuol dire che sei una persona che ama la famiglia ed i suoi valori.

Il principio fondamentale per te sono i sentimenti che provi, ed i valori legati agli amici, e al tuo compagno.

Ma allo stesso tempo sei una persona molto insicura di te, e per questo motivo non riesci a goderti la tuo vita di tutti i giorni.

Cerca di pensare di meno e di vivere meglio tutto quello che ti accade, senza esagerare mai con le riflessioni o con i pensieri negativi.

Per voi cosa vi ha catturato all’istante della fotografia sopra? Si avvicina al vostra carattere oppure no?