Wanda Icardi bomba di sensualità in bikini: per la moglie del calciatore è sempre estate e la temperatura è altissima.

L’estate è finita ormai da un pezzo, ma Wanda Nara non ha nessuna intenzione di rinunciare al sole, al bikini e a mostrare il suo corpo da capogiro che, ogni volta, fa impazzire proprio tutti.

Lady Icardi continua a rubare la scena su Instagram, mentre la cronaca sportiva pare preannunciare un prossimo ritorno del marito in Italia; impegnata con la sua linea di cosmetici e come modella, Wanda potrebbe dunque avere da fare presto anche come procuratrice.

Al momento però, in vacanza, si gode il sole dall’altra parte del mondo e con tutta la sua sensualità fa alzare la temperatura mostrandosi in bikini; una bomba totale.

Wanda Icardi, in bikini è sempre una bomba

Le curve da capogiro della showgirl argentina sono ben note in Italia come in tutto il mondo, considerata la sorprendente popolarità ottenuta negli ultimi anni da Wanda; su Instagram è vicina ai 10 milioni di follower e l’ascesa pare non essere destinata a fermarsi.

Nonostante abbia il suo folto gruppo di “hater”, Wanda continua a vivere la vita a modo suo, a provocare e a lasciare tutti quanti letteralmente senza parole; e poco importa a tanti se, per raggiungere la bellezza che oggi sfoggia, abbia ricorso a qualche intervento di chirurgia estetica.

La nuova foto la immortala direttamente sulle spiagge di Dubai, dove a quanto pare si sta godendo dei giorni di ulteriore vacanza; lontano dal freddo europeo e di Parigi, Wanda ha così modo di tirare di nuovo fuori il bikini e mostrare a tutti un giunonico colpo scolpito.

Bagnata dall’acqua del Golfo Persico, con occhiali da sole e lunghissimi capelli biondo platino al vento, Wanda si mostra girata di spalle mettendo in primo piano il suo prorompente lato B, tonificato quotidianamente con un allenamento costante.

Il bikini blu scoro bordato arcobaleno è striminzito e, nonostante sia poi di spalle, la showgirl argentina lascia intravedere il suo abbondante décollété, su cui il pezzo sopra del costume si adagia come un guanto.

“Hermoso día” scrive la Nara nella didascalia, felice in quel di Dubai; felici nel vederla sono anche i suoi tantissimi follower, che hanno subito riempito di like il post esprimendo tutta l’ammirazione per Wanda nei commenti.

Tra emoticon di fiamme, anche da sue colleghe e amiche, emerge anche una richiesta di “pietà” per “Wandinha”, perché probabilmente, così, la temperatura è troppo alta.