Sai che la forma del tuo pollice può rivelare tanto su di te? Ecco come fare per sapere di più sulla tua personalità

Ci sono test della personalità molto particolari che possono aiutarti molto nello scoprire qualcosa in più su di te. Non sempre è facile, infatti, analizzare con attenzione i tratti del tuo carattere che ti contraddistinguono e, magari, non riesci a carpire.

Con il test che ti proponiamo oggi, vogliamo farti scoprire qualcosa di più sulla tua personalità. La forma del tuo pollice può infatti rivelare molto di te e con questo simpatico test ti divertirai ad indagare a fondo il tuo io. Coraggio cosa aspetti?

Ecco come il tuo pollice rivela qualcosa di te

Oggi ti proponiamo un divertentissimo test che affonda le sue radici sulla morfo-psicologia. Questa disciplina si occupa di studiare la forma del viso e della complessità del corpo, riuscendo a carpire informazioni fondamentali sulla personalità di ognuno.

Il test che ti proponiamo oggi servirà a rivelare qualcosa di te in base alla forma del tuo pollice. La prova è molto semplice: dovrai semplicemente rispondere ad una domanda: “Il tuo pollice è dritto o cruvo?”. In base alla tua risposta cambierà il risultato.

Pollice dritto

Se hai risposto dicendo che il tuo pollice è dritto, allora probabilmente sei una persona che si assume sempre le proprie responsabilità. Rivendichi le tue azioni e non ti lasci mai abbattere dagli ostacoli della vita.

A volte hai bisogno di stare da solo per estraniarti da tutto il resto e allontanarti dai classici problemi quotidiani. Riesci ad alzarti dai tuoi fallimenti e sei sempre capace di trarre importanti insegnamenti dagli errori.

Pollice curvo

Se il tuo pollice ha una forma un po’ innaturale e hai risposto che è curvo, allora sei una persona che possiede una grande creatività. Sei estremamente energico/a e il tuo modo di fare coinvolge chi ti sta vicino.

Sei molto ottimista e questo ti consente di avere molti amici che ti ammirano e guadagnare la fiducia di chi ti vuole bene. Riesci a stupire tutti grazie alla tua intelligenza e voglia di fare, sempre sorridente e mai pessimista.