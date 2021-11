Bonus latte artificiale: Ecco come e chi può richiederlo

Vediamo meglio insieme chi può farne richiesta e come, di questo bonus per il latte artificiale per i bambini.

Molto spesso quando nasce un bambino le neo mamme hanno la possibilità di allattare il proprio piccolo, ma questo non accade per tutte.

E per questo motivo, si aiutano con il latte artificiale, che ha un suo costo veramente importante nel budget familiare.

Bonus latte artificiale: ecco tutte le info

Esiste però un bonus per il 2021 che permette di riavere una somma di denaro, ma vediamo meglio insieme in che modo.

La notizia è uscita direttamente sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2021, e vi sono indicate tutte le motivazioni per il quale è possibile richiederlo.

Le donne che possono richiederlo devono avere una specifica condizione patologica, perchè si ricorda sempre che l’alimento migliore per i neonati è il latte materno.

Le patologie sono le seguenti: