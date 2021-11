Test personalità, scegli un nodo presente nell’immagine proposta e scopri quanto sei creativo: lasciati suggestionare dalle risposte.

I test della personalità suggestionano sempre tantissimo tutti quelli che decidono di sottoporcisi; nonostante non ci sia nessun fondamento scientifico alla base, le varie risposte suggestionano sempre tutti.

Questa nuova volta, al centro del test ci sono quattro particolari tipi di nodi, che da sempre assumono varie simbologie a seconda dell’interpretazione che gli si vuole dare e anche del tipo di nodo stesso. Scegli un nodo nell’immagine e scopri quanto sei creativo!

Test personalità, scegli un nodo e scopri quanto sei creativo

Arrivato a questo punto, avrai sicuramente scelto uno dei nodi proposti: o per un tuo gusto personale, oppure perché semplicemente a primo impatto ti ha colpito più degli altri. Non ti resta quindi di continuare a leggere e lasciarti sorprendere: quanto sei creativo?

NODO A

Se il tuo occhio è rimasto colpito dal nodo A, potrebbe voler dire che sei una persona estremamente pratica, attentissima ad ogni cosa che ti sta intorno. Solitamente le persone hanno una grande stima di te, lodano le tue grandi capacità intellettive e, per questo, ti considerano una persona di cui ci si può fidare e su cui contare nei periodi di difficoltà.

NODO B

E’ stato il nodo B ad attirarti ed è proprio questo quello che hai scelto? Ciò dovrebbe significare che sei una persona curiosa oltre ogni limite, che non si ferma mai alle apparenze delle cose e cerca sempre di trovare un significato profondo, o comunque nascosto, in tutto ciò che ti circonda.

Il mondo per te è tutto da esplorare, hai una voglia di conoscere irrefrenabile che ti porta a scoprire sempre cose nuove come un vero e proprio esploratore d’altri tempi.

NODO C

Chi è stato attratto dal nodo C dovrebbe essere una persona dal grande senso pratico, dotata di una rettitudine estrema. Se hai scelto questo nodo quindi sei quasi sicuramente capace di portare a termine tutti gli obiettivi che ti sei fissato. La decisione domina la tua personalità, senza per questo rinunciare ad una buona dose di creatività ed addentrarti magari anche nel mondo delle arti.

NODO D

Alla fine, se ancora non hai trovato la tua risposta, tra i quattro nodi proposti è rimasto solamente quello identificato con la lettera D. La forma di questo nodo ricorda quella del simbolo dell’infinito, per cui se lo hai scelto dovresti essere una persona ottimista e romantica, la cui caratteristica principale è la resilienza. Anche dopo un’amara delusione amorosa, riesci a trovare la forza di rimetterti in gioco e sognare ancora.