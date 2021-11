Test personalità: scegli un animale, ecco chi sei veramente!

Vediamo attraverso questo semplice e divertente test, che cosa si nasconde nel tuo profondo e chi sei veramente.

La vita di tutti i giorni è sempre piena di mille impegni e spesso anche di qualche inconveniente.

Ma vediamo meglio insieme tramite un semplice e veloce test, di scoprire qualcosa in più su di noi che non conoscevamo, o facevamo finta.

Iniziamo con il dire che devi scegliere il primo animale che ti colpisce senza leggere la spiegazione, ovviamente!

Scegli un animale: ecco cosa rivela di te

Se appena l’hai vista ti ha colpito la colomba, vuol dire che sei una persona molto tranquilla, che ti piace stare con le persone che ci sono attorno.

Sei uno degli amici che ci tiene maggiormente a questo sentimento, e per il tuo amico faresti veramente di tutto.

Ti piace sempre essere a tuo agio in tutto quello che fai ed in tutte le situazioni che devi affrontare.

Non ti piacciono le novità ed anche il cambiamento non ti è molto simpatico, insomma ti piace vivere la vita che ti sei costruito.

Se invece la tua scelta è ricaduta sul gufo, sei una persona saggia, e tu vedi tutto quello che succede solamente in due modi, ovvero bianco o nero.

Potresti sembrare un perfezionista ma in realtà tu ti attieni semplicemente alle regole e a tutti i dettagli che trovi attorno.

Per te se una cosa che fai non viene in modo perfetto è un problema e sei capace di smontare e rifare tutto, anche sul lavoro.

Se il tuo animale preferito è il pavone, sei una persona che ama le attenzioni, ed in tanti ti conoscono perchè sei sempre al centro di tutto.

Ami moltissimo la tua vita, e ti piace provare tutto quello che ti manda sensazioni positive, molti tuoi amici hanno una vera e proprio dipendenza da te!

Se invece hai preferito l’aquila, tu non sai nemmeno cosa voglia dire la paura, sei sempre onesto e vai dritto alle cose.

Vuoi sempre una spiegazione a tutto, e sei sempre pronto a nuove sfide e vuoi dare sempre il massimo.

Spesso però ti comporti in modo particolare con gli amici, che però non ci fanno caso, perchè sanno che sei fatto così.