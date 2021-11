Facciamo un rapido e divertente test che unisce i peccati di gola e rapporti amicali. Osserva l’immagine, quale dolce ti attira di più?

Oggi facciamo un test un po’ particolare: assoceremo un goloso peccato di gola alle vostre relazioni amicali. Analizzando i vostri gusti culinari infatti, scopriremo insieme che tipo di amici siete, se dolci e disponibili, forti e saggi oppure un po’ egoisti. Bene allora, cominciamo con il test: osserva l’immagine, quale dolce ti attira di più? Questo ti dirà chi sei.

Test della personalità – Che amico sei?

Se hai scelto la torta al cioccolato, sei sicuramente un amico forte ed avventuroso. Quando una persone è giù di morale oppure ha bisogno di passare una serata spensierata, tu sei sicuramente la prima persona che può venirgli in mente. Sei infatti molto indipendente, sognatore e ami esplorare nuovi orizzonti insieme alla sua stretta cerchia di persone. Sicuramente, del gruppo, tu sei il più divertente e dinamico.

Se hai scelto la cheesecake, sei il classico psicologo e sostenitore morale del gruppo. Riesci ad elargire sempre ottimi consigli e sei un punto di riferimento per molti dei tuoi amici, sei un’ottima spalla su cui piangere e una mano a cui aggrapparsi quando tutto sembra crollarti addosso. Non riesci a voltare le spalle di fronte alla sofferenza dei tuoi cari e questo ti rende incredibilmente affettuoso e disponibile. Probabilmente i tuoi amici non faranno le stesso con te, ma non ti preoccupare, sei anche abbastanza forte da cavartela da sola/o.

Se hai scelto la crostata, sei decisamente il migliore amico per eccellenza. Ci sei sempre e comunque, metti sempre i tuoi amici prima di te. Tuttavia, questo atteggiamento di estrema fedeltà e disponibilità potrebbe essere un’arma a doppio taglio se rivolto alle persone sbagliate. Stai attento agli opportunisti e non farti mettere i piedi in testa!

Se ti attira di più il budino, vuol dire che tendi a circondarti di persone serie, che non amano i drammi e gli atteggiamenti infantili. Sei infatti il classico amico saggio ed introverso, semplice e genuino, ma soprattutto concreto. Odi i discorsi utopici, le scuse che nascondono altre verità, per te tutto è bianco o nero.

Se hai scelto il gelato, sei l’amico sincero e senza filtri, sei perfettamente connesso con i tuoi pensieri e gli esprimi senza il minimo tentennamento. Quando parli, i tuoi amici danno sempre per scontato che dalla tua bocca esce solo verità, per questo risulti ai loro occhi affidabile ed autentico. Elogi quando devi elogiare, critichi quando devi criticare e non parli mai per dare aria alla bocca.

Infine, se hai scelto il brownie, sei l’amico empatico e sensibile. Hai la capacità di mettere i tuoi amici a loro agio con se stessi e questo li spinge a confidarti qualsiasi cosa. Li capisci e soprattutto non li giudichi mai, proprio perché hai la capacità di comprendere i loro comportamenti. Per questo motivo, sei la prima persona che viene in mente quando ci si vuole togliere qualche sassolino dalla scarpa. Sei accogliente e con la mente aperta.