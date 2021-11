Federica Nargi, l’ex-velina di Striscia è super sensuale sul suo profilo Instagram: la showgirl lascia tutti senza fiato per la sua bellezza.

Sono passati diversi anni da quando, insieme a Costanza Caracciolo (oggi sposata con Bobo Vieri) la Nargi incantava il pubblico di Striscia la Notizia coi suoi “stacchetti” da velina mora.

Oggi 31enne, la showgirl romana, si è già sperimentata come conduttrice in diversi programmi, recitando anche in una fiction italiana apprezzata come Il bello delle donne… alcuni anni dopo.

Al momento, è tornata sotto i riflettori grazie alla partecipazione come concorrente a Tale e Quale Show, mentre parallelamente su Instagram non la smette di ricordare a tutti la sua immensa bellezza.

Federica Nargi è super sensuale su Instagram: in mostra nonostante il bianco e nero

Prima di prendere parte alla selezione delle veline, nel 2008, la Nargi ha partecipato anche a Miss Italia; alta 176 cm, il suo corpo da urlo fa sognare tutti quanti ormai da diversi anni.

Dopo essere diventata mamma per ben due volte (Sofia e Beatrice, entrambe nate dalla relazione con Alessandro Matri) Federica è diventata ancora più bella; su Instagram condivide spesso scatti dalla sua vita quotidiana, ma la nuova foto sembra alzare ancora di più la temperatura.

Come ben sappiamo, Federica è impegnata spesso come testimonial e modella di diversi marchi di moda; per una nuova partnership con Intimami, la Nargi si è mostrata con un intimo che enfatizza il suo corpo.

Seduta dietro una sedia da regista, coi capelli lunghissimi sciolti, la Nargi indossa solamente un reggiseno nero, che esalta il suo décollété marmoreo; l’effetto del bianco e nero non fa che mettere ancora di più in risalto i lineamenti mediterranei della showgirl. Una vera e propria dea fatta d’eleganza e di sensualità.

Tantissimi i mi piace al post, così come si sprecano i commenti per complimentarsi con Federica; spiccano quelli di Elisabetta Franchi e, soprattutto, Giulia Arena, con quest’ultima che commenta con tanto di emoticon della fiamma.

La Nargi sta mostrando tutta la sua bellezza, e anche il suo talento, a Tale e Quale Show, ma nel mirino ha già un altro importantissimo appuntamento; le nozze col suo Alessandro, finalmente fissate per il prossimo giugno nella location spagnola di Formentera.