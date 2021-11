Wanda Nara esplosiva come sempre, il top indossato costa una fortuna ma non contiene per niente le sue forme prosperose: da urlo.

Wanda Nara ha ormai abituato tutti i suoi follower (che continuano ad aumentare costantemente giorno dopo giorno) a determinati scatti che la mostrano sensualissima, ma ogni volta è capace di estasiare.

Lady Icardi, in questi mesi, è stata impegnata col lancio della sua nuova linea di cosmetici, per la quale si è vestita da sexy Wonder Woman; festeggiando Halloween invece, ha sfoggiato un costume da gattina dall’alto tasso di sensualità.

Ora, nonostante le temperature si siano abbassate ovunque (anche nella sua Parigi) pare che la showgirl argentina si stia godendo un po’ di caldo in quel di Dubai…più scoperta che mai.

Wanda Nara, il top costosissimo non contiene le prosperose forme

Ai tifosi di Calcio, la Nara è nota per essere una procuratrice con cui è difficile trattare, visti i suoi precedenti all’Inter; per chi segue il gossip però (e anche per tanti tifosi, s’intende) è nota soprattutto non soltanto per essere la moglie di Icardi (ed ex-moglie del suo ex-migliore amico, Maxi Lopez) ma anche una showgirl e influencer tra le più sensuali in circolazione.

Conscia della sua bellezza, provocatoria in ogni occasione, la Nara posta continuamente scatti che esaltano la sua bellezza e soprattutto le sue curve da capogiro; soprattutto se, come in questo caso, si trova in vacanza.

Direttamente da Dubai, Wanda si è scattata un selfie che la ritrae, biondissima ed illuminata dal sole, seduta sopra ad un divano nella città degli Emirati Arabi Uniti; il primo piano però è tutto per il prosperoso décollété, che pare in procinto di uscire fuori dal costosissimo reggiseno targato Fendi.

“Sono quel che sono per come sono” scrive (in spagnolo) nella didascalia, mostrandosi appunto ancora una volta per come è, dotata di una sensualità capace di togliere il fiato a chiunque.

Criticatissima spesso anche per essersi rifatta (secondo il suo chirurgo, è intervenuta su naso, bocca, e mento, nonché vari lifting agli occhi ed alcune punturine di filler) le curve pare siano naturali, quindi un regalo di Madre Natura; con un corpo allenatissimo, Wanda continua a far parlare si sé ed incantare, non curandosi delle critiche.

Nemmeno a dirlo, sono tantissimi i like alla foto, mentre tra i commenti spunta anche quello della bellissima sorella minore, Zaira Nara, nota attrice nel suo paese d’origine.