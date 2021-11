Valentina Vignali è uno schianto, ma il costume c’è davvero!? La cestista, showgirl e modella è veramente un sogno ad occhi aperti.

Il fascino e la sensualità di Valentina Vignali sembrano non temere minimamente il freddo. La cestista, showgirl e modella classe ’91, impegnata su diversi fronti a livello lavorativo, è sicuramente una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano e giorno dopo giorno continua ad incantare.

Tra un impegno e l’altro, mentre ha recentemente iniziato anche una carriera come cantante, la Vignali coltiva il suo profilo Instagram mostrandosi sempre meravigliosa: anche in questa nuova foto è uno schianto, e in molti si chiedono se il costume ci sia davvero.

Valentina Vignali, il costume è come se non ci fosse: è un sogno ad occhi aperti

Parallelamente alla sua carriera da giocatrice professionista di Basket, iniziata da adolescente (l’esordio in A2 avviene a soli 16 anni) Valentina ha sempre coltivato la passione per la passerella, partecipando (e incantando) a diversi concorsi di bellezza, compreso Miss Italia.

A 30 anni è ormai una donna pienamente realizzata e la sua bellezza aumenta ogni giorno che passa; un fascino unico e un corpo atletico da dea le hanno permesso di incantare il suo pubblico su ogni fronte, tanto da arrivare anche a posare per diversi calendari sensuali per note riviste come Playboy e GQ.

Grazie al suo profilo Instagram, i suoi tanti ammiratori possono ammirarla costantemente: il nuovo scatto, dove Valentina si mostra come in un sogno ad occhi aperti, non delude le aspettative e lascia tutti senza parole.

Il nuovo post immortala infatti la Vignali a bordo piscina, mentre posa con uno dei costumi della sua collezione (che abbiamo già potuto ammirare la scorsa estate); slanciata dai tacchi, che vanno ad aggiungersi ad un’altezza che già supera i 180 cm, la showgirl mostra il suo corpo marmoreo mettendo in primissimo piano le lunghe gambe.

I capelli lunghi e mori, bagnati, le cadono sulla spalla sinistra, mentre il costume attillatissimo in due pezzi lascia ampio respiro sulla vita e pare contenere a stento il suo décollété; immortalata per intero, la Vignali sembra apparire come una vera e propria Venere.

Tantissimi i mi piace alla foto, che ha lasciato tutti senza parole; qualcuno ha provato ad esprimere cosa sente per Valentina nei commenti, sottolineando la sua eleganza e la sua infinita bellezza. Nel freddo di novembre, con una Vignali così in costume il commento sembra però unanime: “Meravigliosa”.

Dopo aver sperimentato anche la carriera d’attrice, in molti si chiedono quale sia il prossimo progetto di Valentina, un concentrato di energia che pare raccogliere consensi qualunque cosa faccia; che sia pronta per un nuovo programma televisivo, dopo la partecipazione al GF Vip del 2019? Una sua presenza fissa in tv farebbe sicuramente piacere a tutti.