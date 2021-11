Oggi vi proponiamo un simpatico test che metterà alla prova le vostre abilità: Cosa c’è di strano in questa frase? Risolvi l’enigma

Ci sono momenti della giornata in cui bisogna staccare dal proprio lavoro e dai propri impegni per dedicarsi a sé stessi, prendendosi cura anche della propria mente. Esistono infatti alcuni test che permettono di divertirsi occupando il tempo e, allo stesso tempo, mettere alla prova le proprie abilità.

Oggi vogliamo proporti un test molto simpatico che, in maniera molto divertente e originale, metterà alla prova le tue abilità. Dovrai semplicemente dire cosa c’è di strano in questa frase: “I topi non avevano nipoti”. Il test è molto divertente, perciò rilassati e concentrati: ciò che ne verrà fuori sarà strabiliante.

Cosa c’è di strano in questa frase? Risolvi questo test e lo scoprirai

Se ti annoi e hai del tempo libero ti suggeriamo di impiegarlo con un test molto simpatico e utile a tenere allenata la tua mente e le tue abilità cognitive. Stimolare il cervello “alimentandolo” con quiz, test e prove di questo tipo non potrà che farti bene.

Il test che ti proponiamo oggi è molto divertente e ha come protagonisti dei simpatici e piccoli roditori. Al centro di questo test, infatti, vi è una frase che parla di alcuni topolini e della loro “parentela”. Trovi che ci sia qualcosa di strano? Prova a risolvere il test e il risultato ti lascerà senza parole.

Tutto ciò che dovrai fare sarà leggere la frase: “I topi non avevano nipoti” e scoprire cosa c’è di strano in questa frase, all’apparenza normale. Questa affermazione, per quanto possa sembrare “innocua”, nasconde un particolare parecchio interessante e curioso. Il tuo compito sarà scoprire qual è.

In un primo acchito, chi legge questa frase tende a pensare che ci possa essere un errore grammaticale o di ortografia, ma in realtà c’è qualcosa di più: leggi con attenzione e, se davvero non riesci a trovare la soluzione ti diamo un indizio che ti farà capire tutto: prova a leggere la frase al contrario, senza considerare gli spazi?

Bello vero? Se leggi al contrario la frase “i topi non avevano nipoti” otterrai la stessa identica frase. Si tratta di un “palindromo”, ovvero una sequenza di caratteri che, letta al contrario, resta la stessa. Prova a far fare questo test ai tuoi amici, ci sarà da divertirsi.