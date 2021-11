Sei in grado di trovare l’animale nascosto tra questi bellissimi limoni in soli 60 secondi? Sembra impossibile, lo sarà anche per te?

Questo nuovo test che ti proponiamo oggi rappresenta una vera e propria sfida alle tue capacità visive e analitiche. Se sei pronto ad affrontare questo test, armati di pazienza e metti alla prova te stesso ma occhio, avrai solo 60 secondi.

Non avrai infatti tutto il tempo che vuoi a tua disposizione. Dovrai guardare l’immagine e trovare l’animale nascosto nel giro di un minuto. In questo modo allenerai la tua mente e le tue capacità visive, divertendoti e mettendoti alla prova.

Trova l’animale nascosto tra i limoni. Hai solo 60 secondi

Oggi ti proponiamo questo divertentissimo test che sembra affondare le sue radici nella bella terra di Sicilia. Protagonisti di questa prova, infatti, sono splendidi e colorati limoni. Il tuo compito sarà quello di guardare attentamente l’immagine e trovare l’animale nascosto.

Sembra semplice, in effetti i limoni sono ben distinguibili e la foto è piuttosto nitida, ma in realtà l’animale si è nascosto molto bene e non sarà affatto facile trovarlo. Dovrai impegnarti moltissimo e, a rendere ancora più difficile la sfida, ci sarà un dettaglio non di poco conto: avrai a disposizione solo 60 secondi.

Cosa aspetti allora? Prenditi tutto il tempo che vuoi e preparati al test. Raccogli tutta la concentrazione e, una volta pronto, guarda l’immagine con attenzione e cerca di trovare l’animale nascosto tra gli agrumi. Sarà una bella sfida.

Se non sei riuscito a trovare l’animale non preoccuparti, come avevamo già detto si tratta di una sfida non semplicissima. Ti forniamo quindi un piccolo indizio: Si tratta di un animale di grosse dimensioni e in natura è molto conosciuto. Inoltre, si è nascosto tra le foglie dei limoni, in basso a destra.

Se avete cercato ovunque e, nonostante l’indizio, non siete riusciti a trovare l’animale, vi diamo subito la soluzione: l’animale in questione è un elefante e si trova ben nascosto proprio sull’ultima foglia in basso a destra dell’immagine. 1La sua immagine è sfocata, ma con un po’ di impegno la troverete.