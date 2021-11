Il paradiso delle signore: Agnese scopre il segreto di Giuseppe

Vediamo meglio insieme che cosa succederà di avvincente nell’appuntamento di oggi per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Anche oggi, 12 novembre, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata della sesta stagione per quanto riguarda le nostre Veneri del Paradiso, e tutto quello che ruota attorno.

Ma oggi, assisteremo alla scoperta del segreto di Giuseppe, e sopratutto come reagirà la moglie, vediamo meglio insieme tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE —> Una Vita: Genoveva ha un piano per non far ricordare nulla a Felipe

Iniziamo con il dire che Cosimo è tornato in città e Flora che voleva tanto avere delle informazioni da lui, per quanto riguarda la morte del padre, lo ha finalmente incontrato.

Agnese scopre tutto

La giovane, infatti, è assolutamente convinta che qualcuno nasconda qualcosa sulla scomparsa di Achille Ravasi.

L’incontro faccia a faccia con Bergamini sembra aver portato i suoi frutti, perchè riceve la conferma che Adelaide ed Umberto hanno una relazione sentimentale.

Un’informazione che inizia a fare chiarezza su quello che è successo veramente e sul coinvolgimento della bella Contessa.

LEGGI ANCHE —> Test, trova l’intruso: solo i più intelligenti trovano il pinguino tra i tucani

Nel mentre, Agnese ha capito che Giuseppe le sta dicendo tante bugie, anche perchè sul loro libretto mancano somme importanti di denaro.

Ma la donna scopre la verità, perchè trova una lettera che arriva dalla Germania, tra le cose del marito, insieme alla fotografia di un bambino.

La donna capisce subito che quello è l’ultimo figlio del marito, nato ovviamente da una relazione fuori dal matrimonio.

Ovviamente, Agense è arrabbiatissima ed affronta Giuseppe costringendolo a confessare tutto.

Intanto a villa Guarnieri c’è tanta preoccupazione per l’incontro tra Flora e Cosimo, e la contessa insieme ad Umberto hanno il terrore che scopra troppe informazioni su di loro e su quello che è successo.

Nel mentre, però alla villa, arriva anche il nipote della contessa, ovvero Marco di Sant’Erasmo.

Ma come mai arriva proprio adesso? Cosa vuole dalla zia? e sopratutto cosa ha deciso Tina in merito all’operazione?

Sapremmo rispondere a tutte questa domande solamente nelle prossime puntate che vanno in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 15.45 circa.