The Good Doctor anticipazioni, Shaun e Lea si trovano a dover fronteggiare un terribile incidente: ecco cosa succede.

Dopo una lunga pausa durata addirittura sette mesi, la serie creata nel 2017 da David Shore (e basata sull’omonima sud-coreana, che non ha quindi solo Squid Game) è tornata finalmente in chiaro su Rai 2 lo scorso ottobre, con tantissime novità spesso anche sorprendenti per la quarta stagione.

Mentre in Italia però si parla ancora di quarta stagione, con la quinta prevista per il prossimo anno, The Good Doctor continua senza sosta, negli USA, su ABC; proprio da qui arrivano direttamente le anticipazioni per il settimo episodio della nuovissima stagione.

The Good Doctor anticipazioni 5×07, Shaun e Lea devono affrontare un terribile incidente

La programmazione americana manderà in onda il sesto episodio della quinta stagione della serie lunedì 15, dove sarà protagonista un durissimo scontro tra Alex Park e il protagonista Shaun.

Tra qualche giorno dunque si assisterà alla resa dei conti tra i due, ma intanto arrivano anche diverse anticipazioni per quello che sarà invece il settimo episodio di questa nuova stagione, previsto negli USA per la settimana successiva, lunedì 22 novembre; l’adrenalina e l’intensità non mancheranno di certo.

Intitolato Expired, questo nuovo episodio metterà direttamente Shaun e Lea di fronte ad una situazione d’emergenza, che dovranno in qualche modo gestire. Dopo una situazione ben più gioiosa, ovvero la visita ad una delle possibili location per le loro nozze, i due giovani si imbatteranno tragicamente in un terribile incidente stradale che richiederà il loro intervento e tutta la loro competenza.

A rivelare queste anticipazioni il sito web Spoiler Tv, che riporta inoltre come la coppia si prenderà cura di Alma (interpretata dalla guest star Natalee Linez), una giovane ragazza che sta aspettando un figlio. Alma riporta delle gravi ferite e, per questo e vista anche la sua condizione, ha bisogno di un intervento d’emergenza; per questo, al St. Bonaventure Hospital, sia Shaun che Jordan cercheranno in tutti i modi di salvarle la vita.

Anche a fronte dell’aiuto di Audrey, le gravi condizioni della ragazza costringeranno purtroppo l’intero staff medico ad indurla ad un parto prematuro, di difficile realizzazione; in un episodio pieno di tensione, ci sarà spazio anche per Aaron Glassman, che riceverà una visita misteriosa dal passato.

Questa persona (di cui non si conosce l’identità) gli farà cambiare idea circa il proseguo della sua carriera come neurochirugo? Durante l’episodio potremmo scorpirlo.