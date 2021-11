Affronta questo test per metterti alla prova e stabilire quanto sei intelligente. Quanti cavalli vedi? La risposta ti sorprenderà

In giro sul web esistono numerosi test e prove di intelligenza che misurano le tue capacità a risolvere problemi (problem solving) e ti aiutano a calcolare i punti del tuo quoziente intellettivo (QI). Oggi ti proponiamo un nuovo test a cui dovrai dare delle semplici risposte.

Questo test ti aiuterà a capire quanto sei intelligente. Non dovrai fare altro che rispondere in maniera onesta e indicare quanti cavalli vedi. Utilizza questo simpatico gioco per metterti alla prova e divertirti a sfidare te stesso e i tuoi amici.

Metti alla prova con questo test: quanti cavalli vedi?

Uno dei modi più interessanti e divertenti per mettere alla prova la tua intelligenza, è quello di utilizzare test e giochi in cui sono presenti le illusioni ottiche. A volte, infatti, il nostro cervello è facilmente ingannabile e capita che anche delle semplici immagini possono metterci in difficoltà.

L’immagine che ti abbiamo mostrato in alto è un’opera artistica della pittrice statunitense Bev Doolittle. L’artista è molto famoso per via della sua scelta di rappresentare nelle sue opere principalmente l’ovest dell’America, in cui vi sono scene e soggetti tipici di quella zona.

Il test che ti proponiamo oggi ha l’obiettivo di misurare, in maniera giocosa e assolutamente non scientifica, la tua intelligenza. Tutto ciò che dovrai fare per svolgere correttamente il test sarà guardare l’immagine e dire quanti cavalli vedi. Buona fortuna.

Con un primo sguardo, si possono notare in maniera piuttosto nitida, e con un non grandissimo impegno, le sagome e le figure di cinque cavalli bianchi, maculati con macchie di color marrone. Un osservatore piuttosto superficiale si fermerebbe qui, rispondendo che in totale ci sono cinque cavalli. Ma in realtà ce ne sono di più.

Se si fa più attenzione e si cerca anche tra le parti più esterna dell’immagine, noterai almeno altri due cavalli. Il primo, si trova in basso a sinistra, a ridosso delle rocce. Mentre il secondo cavallo è in alto al centro, proprio sopra la mandria.