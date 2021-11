Test personalità: guarda attentamente l’immagine, cosa vedi per primo? la testa di una tigre oppure una scimmia che si aggrappa a un ramo? ecco chi sei veramente.

Nelle ultime ore sul web è diventato virale questo test della personalità, gli utenti si stanno scervellando per individuare la figura giusta e scoprire il risultato del quiz psicologico.

In pochi sanno che dentro ad un’immagine si nascondono diverse informazioni sulla nostra personalità, ma sulla base di cosa, vi chiederete, ebbene il tutto sta nella nostra interpretazione.

Dietro a questi test della personalità ci sono moltissime ricerche scientifiche, la prima e la più famosa è quella delle Macchie di Rorschach, create dall’omonimo psichiatra dopo anni di ricerche.

Sicuramente in alcuni film lo avrete visto, si tratta di sagome di inchiostro che si possono interpretate come diverse figure, a volte complesse alte meno. In base a quello che il paziente vede si può ottenere un’importate informazione sulla psiche della persona.

Il test che vi proponiamo oggi è stato attribuito al neuro-scienziato statunitense Roger Wolcott Sperry. Purtroppo non ci sono riscontri da fonti ufficiali quindi potrebbe essere solo un test nato appunto dal web per far divertire gli utenti.

Scopriamo nel dettaglio come funziona. Tu cosa hai visto?

Leggi anche->Vitamina D: Le prove genetiche associano una carenza ad un rischio di mortalità

Test della personalità: cosa avete visto nell’immagine?

Guardando l’immagine del test, la maggior parte degli utenti sul web ha visto due figure: la testa di una tigre (bianca, a sinistra) oppure una scimmia che si aggrappa a un ramo (nera, centrale).

A seconda della figura individuata ci sono due tratti della personalità:

Se avete visto la tigre siete persone molto precise, amate pianificare qualsiasi cosa nella vostra vita. Siete anche molto razionali e realistici, vi piace l’ordine e fare le cose con cura per raggiungere i vostri obbiettivi. Non siete capaci di fingere e la vostra passione è la scienza e la matematica.

siete persone molto precise, amate pianificare qualsiasi cosa nella vostra vita. Siete anche molto razionali e realistici, vi piace l’ordine e fare le cose con cura per raggiungere i vostri obbiettivi. Non siete capaci di fingere e la vostra passione è la scienza e la matematica. Se invece vedete la scimmia, siete persone più creative, amate l’arte e siete degli eterni sognatori. Non volete raggiungere obiettivi ma bensì i sogni nel cassetto, siete persone spontanee e vi lasciare condizionare dalle vostre emozioni, non siete di certo ordinati.

Leggi anche->Test: trova il gatto, l’80% delle persone non ci riesce

Voi cosa avete visto?