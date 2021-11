Test Personalità: guarda attentamente l’immagine e scegli l’orologio che preferisci, il risultato ti rivelerà quanto sei stressato. Tu quale hai scelto? vediamo insieme la risposta.

Nell’ultimo periodo i test della personalità stanno spopolando sempre di più sul web, gli utenti si divertono a scoprire alcuni lati del proprio carattere di cui non erano a conoscenza.

Questi test psicologici infatti ci rivelano alcune sfaccettature nascoste della nostra personalità, quello che vi proponiamo oggi è diverso dal solito infatti tramite l’immagine qui sopra potreste scoprire quanto siete stressati.

Il gioco psicologico di oggi è molto semplice, guarda l’immagine e scegli l’orologio che ti piace di più, dopo vai a leggere il profilo corrispondente e scopri quanto sei stressato.

Cosa stai aspettando? tu quale orologio hai scelto?

Test personalità: scegli l’orologio e scopri quanto sei stressato

Non sempre sappiamo cosa esattamente ci toglie energia mentale e come farci passare lo stress, il test della personalità di oggi vi permette di scoprire cosa vi stressa in questo momento.

Ma quando ti senti sotto stress sai come uscirne? vediamo insieme come mettere un freno di fronte all’ansia.

Se hai scelto l’orologio numero 1 hai una grande dote, ovvero sai percepire in anticipo i fattori che ti stressano, questo però ti dà solo un lieve sollievo perché senti comunqye crescere l’ansia per i problemi che ti circondano. Per questo cerchi di pianificare in anticipo tutto, ma non esagerare!

Se invece hai scelto l’orologio numero 2 non sei una persona che si stressa facilmente, nella maggior parte dei casi riesci a tenere l’ansia sotto controllo grazie alle cose positive che ti circondano, come la famiglia e gli amici, stai attendo a non sottovalutare i rischi.

Hai scelto l’orologio numero 3? l tuo grado di stress è di livello medio perché riesci ad affrontare i problemi un pò alla volta, li scomponi in tante attività piccole e semplici. Alcuni compiti ti mettono ansia ma riesci comunque a rilassarti velocemente dedicandoti a te stesso.

Se hai scelto l’orologio numero 4 sei sicuramente la persona meno stressata di tutte, la tua fortuna è l’ottimismo e la fiducia in te stesso. Non temi affatto le sfide che anzi diventano un modo per metterti alla prova ed accetti anche il fallimento come una parte inevitabile del gioco.

Se hai scelto l’orologio numero 5 il tuo livello di stress è molto alto, qualsiasi evento, anche quelli piacevoli ti creano molti pensieri negativi e molta ansia. Hai paura di deludere le aspettative degli altri e te stesso, non credi di essere all’altezza dei compiti ma dovresti pensare di più al tuo benessere.

Hai scelto l’orologio numero 6? sei una persona che si stressa molto poco, riesci a non farti coinvolgere negativamente e hai la capacità di adattarti alle situazioni. La tua dote più grande è che non ti porti i problemi a casa da lavoro.