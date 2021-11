Test Personalità: come porti i capelli? lunghi, corti o caschetto, ogni taglio rivela un lato del tuo carattere di cui non eri a conoscenza. Vediamo insieme di cosa si tratta.

I test della personalità sono sempre più in voga nell’ultimo periodo, in moltissimi si divertono a scoprire alcuni lati del loro carattere di cui non erano a conoscenza.

Quello che vi proponiamo oggi è diverso dal solito, infatti non si tratta di scegliere la figura che più preferite ma di individuare quella che corrisponde a voi stessi.

Per le donne i capelli sono il biglietto da visita, in pochi sanno che la lunghezza può rivelare molto della nostra personalità, ora non ti resta che scegliere la figura che più ti assomiglia per scoprire dei lati nascosti sul tuo carattere.

Tu come porti i capelli? vai a leggere il profilo corrispondente.

Test: quanto sono lunghi i tuoi capelli? ecco com’è la tua personalità

In pochi sanno che la lunghezza dei nostri capelli può fornire interessanti informazioni sul nostro carattere. La prima cosa da fare è osservare attentamente l’immagine sopra e scegliere la figura che vi assomiglia di più, di seguito, le soluzioni:

Se porti un taglio di capelli molto corto, sei sicuramente una persona molto solare e ami portare il sorriso alle persone a te care. La tua più grande dote è infatti l’ottimismo per la vita, le persone ti vedono come un punto di rifermento a cui appoggiarsi nei momenti di sconforto.

Se porti il caschetto, vuol dire che sei una persona che ama stare al centro dell’attenzione, non passi mai inosservata, tutti gli occhi sono sempre puntati su di te. Gli altri amano la tua sincerità e il tuo umorismo. Ami viaggiare e vivere nuove esperienza.

Se invece porti i capelli di media lunghezza allora sei una persona molto determinata, riesci sempre a portare a termine i tuoi obiettivi. Metti sempre tutta te stessa in quello che fai e credi fortemente nei tuoi sogni.

Se ami portare i capelli lunghi sei una persona estremamente affascinante, sei comunque molto testarda e ami farti rispettare. Sei una leader nata nonché eterna romantica, ma ti impegni solo quando sei convita di aver trovato la persona giusta.