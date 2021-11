Il paradiso delle signore: inizia la guerra tra le due donne

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi nel nostro grande magazzino del Paradiso.

Anche oggi, 9 novembre, abbiamo modo di seguire un nuovo interessante appuntamento della soap opera italiana, Il Paradiso delle signore.

Dove assisteremo ad un inizio particolare per due donne importanti all’interno della nostra soap opera.

Come sappiamo Gemma è una Venere a tutti gli effetti, dopo aver preso il posto di Paola, che ha dovuto ritirarsi per via della sua gravidanza a rischio.

Il paradiso: é iniziata la “guerra” tra loro due

Ma di questa nuova entrata, non tutti sembrano essere felici, come nel caso di Irene, che è assolutamente prontissima ha vendicare lo sgarbo fatto a Stefania, da parte della sorellastra.

La donna le proverà tutte, ma Stefania, ha paura di far arrabbiare il padre e di vederlo infelice, cerca di far cambiare idea all’amica.

Agnese, nel mentre, scopre che Giuseppe le mente, anche perchè ha visto che dal libretto di risparmio della famiglia Amato mancano delle somme di denaro, che non sà dove siano finite.

L’uomo non dice nulla alla moglie, ed ovviamente il matrimonio è sempre più in crisi, ma accanto ad Agnese c’è sempre Armando che l’aiuta e la consola.

Don Saverio, sta cercando in tutti i modi di convincere l’Amato ha confessare la presenza di Petra nella sua vita.

Flora, ha iniziato ad indagare in modo specifico sulla morte dell’adorato padre Achille, la ragazza infatti crede che i Guarnieri, in qualche modo ci entrino, ma ancora non sa come.

La ragazza ha la lettere del padre e conosce le accuse di Cosimo, che aveva fatto alla famiglia di Umberto.

Proprio per questo motivo, decide di andare a Parisi, ed Adelaide è in ansia e spaventata che possa incontrare il Bergamini e scoprire dettagli importanti su cosa è accaduto.

Per il momento non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come è avvenuta la morte di Achille, ma sicuramente qualcosa di misterioso c’è dietro.