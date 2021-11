Victoria De Angelis non la finisce di provocare ed è più sensuale che mai in intimo e con la camicia aperta: più che una bassista, una dea.

Non sarà una modella di professione, né una showgirl o un’influencer, ma a quanto pare Victoria De Angelis, nel campo della sensualità, pare stia tenendo il passo alle varie Elisabetta Canalis, Sabrina Salerno, Chiara Nasti o Giulia De Lellis.

Con l’ascesa dei Maneskin la bassista non soltanto è diventata popolarissima come musicista, ma è anche super seguita sui social: più di 3 milioni i follower che costantemente seguono con affetto Victoria.

Sul suo profilo, non mancano di certo scatti che mettono in mostra tutta la sua bellezza, tanto che la De Angelis è diventata sin da subito un’icona sexy, per uomini e donne.

Victoria De Angelis è solo in intimo con la camicia aperta, che dea!

Dalle esibizioni in strada a Roma fino al palco dell’Ariston, i Maneskin hanno fatto, solo nell’ultimo anno, tantissima strada: il successo a Sanremo e quello all’Eurovision Song Contest non hanno fatto altro che aumentare la loro popolarità, facendoli diventare una band di fama mondiale.

E’ anche per questo che, oltre al frontman Damiano, in tantissimi amano Victoria, che come il resto dei membri del gruppo ha sfruttato la popolarità per essere ancora più provocatoria e soprattutto sé stessa, senza alcun tipo di filtro.

Sul suo profilo Instagram troviamo diversi scatti che la ritraggono in intimo o addirittura senza veli, ma ogni nuova foto lascia ancora una volta senza fiato; bionda, dagli occhi azzurri e con il viso angelico, Vic pare proprio saper portare tutti e tutte “all’inferno”.

La nuova foto la ritrae sul letto, con addosso solamente delle mutande di pizzo vecchio stile e una camicetta piuttosto pomposa e trasparente, che però è aperta; nessun reggiseno e le curve sono appena contenute dalla camicetta, che lascia scoperto gran parte del corpo della bassista.

Leggi anche –> Alex Belli: non è veramente sposato con Delia, ecco il perché

“Morning Vegas” scrive Victoria, sottolineando il risveglio in Nevada, nella città celebre per la vita nottura; pioggia di like al post, mentre tra i commenti c’è già chi la chiama “Mommy” a sottolineare tutta la sua ammaliante sensualità.

Leggi anche –> Gemma Galgani vuole abbandonare Uomini e Donne? Ecco la verità

La bassista, apertamente bisessuale, oltre ad essere sulla cresta dell’onda coi Maneskin è diventata una vera e propria icona erotica per uomini e donne, simbolo dell’abbattimento di tutti gli stereotipi di genere; di certo continuerà ad incantare, sul palco e non.