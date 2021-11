U&D, l’ex-tronista e la rivelazione shock: “Ho rischiato l’arresto cardiaco…”; ecco cosa è successo all’ex-protagonista del dating show.

Spessissimo, gli ex-protagonisti di Uomini e Donne continuano a far parlare di sé nonostante non facciano più parte del dating show di Maria De Filippi. Anche quando non sono direttamente protagonisti in tv, vengono comunque seguiti dai fan in memoria del percorso fatto in studio.

Questa volta, a finire al centro della scena è un ex-tronista, che tra l’altro durante la sua partecipazione aveva già fatto discutere. La sua recente rivelazione è shock, e pare abbia addirittura rischiato l’arresto cardiaco; ecco cosa gli è successo nel dettaglio, da non credere.a

U&D, l’ex-tronista ha rischiato l’arresto cardiaco: la situazione

A tornare al centro della scena è l’ex-tronista Alessandro Zarino, con una situazione però piuttosto spiacevole. Per chi non lo ricordasse, Alessandro ha partecipato al dating show di Canale 5 ormai due anni fa, nel 2019; il suo percorso fece molto discutere, considerando come avesse chiesto altre corteggiatrici scatenando la furia di Veronica Burchielli, quasi praticamente già scelta.

Zarino fece poi dietrofront e, per paura di perdere la corteggiatrice, la scelse; clamoroso però il due di picche spedito da Veronica, che poi successivamente è arrivata a sedere sul trono. Lontano dalle telecamere, Alessandro si è recentemente messo alla prova in una sfida sull’Everest, nell’ambito di una manifestazione per la lotta ai cambiamenti climatici.

“Un’azienda che si occupa di abbigliamento eco-sostenibile ha organizzato questa sfilata. Io ero l’unico italiano tra i 12 partecipanti” ha spiegato Zarino a RTL 102.5, sottolineando come poi questa sfida si sia tramutata in una vera e propria situazione di pericolo.

“Qualcuno ha lasciato, siamo ritornati alla base in sette. Ma a 6 mila metri ho avuto problemi: non respiravo più, mi hanno dato l’ossigeno, ho rischiato un arresto cardiaco“ spiega Alessandro, che dopo è subito sceso.

L’ex-tronista ha confessato inoltre come, oltre al freddo, c’è stata tanta paura per gli animali selvatici (come lupi e orsi) che di notte si aggiravano tra le tende; l’acqua era scarsa ed ogni giorno si lottava duramente per sopravvivere.

Al netto delle difficoltà, Zarino sottolinea come sia stata un’esperienza indimenticabile, nonostante ne porti i segni ancora oggi. “Spesso, mi capita di non dormire la notte a causa di quell’esperienza che mi ha profondamente segnato” conclude.