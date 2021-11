Il nuovo test ti sfida a trovare due gatti diversi in 10 secondi: riuscirai a farlo? Se ci riesci, la tua intelligenza è fuori dal comune!

Spesso i test ci permettono di leggere diverse suggestioni che possono farci riflettere sulla nostra personalità, ma in tanti casi ci permettono soprattutto di tenere la mente allenata.

Proprio in quest’ultima categoria rientra questo nuovo test a tema gatti, che a quanto pare sta spopolando sui social. La sfida è semplice: riuscire a trovare due micetti diversi tra i tanti uguali, e farlo nel minor tempo possibile; riuscirai a farlo nel minor tempo possibile?

Nuovo test, trova i due gatti diversi tra i tanti uguali: quanto ci hai messo?

L’immagine proposta ha come protagonista una scacchiera riempita da tantissimi gattini arancioni, apparentemente tutti uguali; guardando bene però, ce ne sono solamente due che presentano delle particolarità.

A questo punto, dovresti forse aver già trovato dove si trovano i due micetti differenti rispetto a tutti gli altri compagni di test; sappi che, se la tua ricerca è durata meno di 10 secondi, allora oltre che un occhio da detective attento con molta probabilità hai anche un’intelligenza fuori dal comune!

Se invece non sei ancora riuscito a trovare gli ‘intrusi’, non disperare e riprova comunque prendendoti tutto il tempo che ti serve. Per arrivare alle risposte serve molta concentrazione: riprovaci e non demordere!

Non sei proprio riuscito a trovarli? Sappi che i due gattini in questione si differenziano dagli altri per la posizione della loro coda, arricciata verso sinistra al contrario della maggioranza (che invece ha la coda arricciata verso destra).

Nello specifico, il primo gatto diverso si trova nella seconda riga (partendo dall’alto) e nella quinta colonna; il secondo invece è posizionato nella quarta riga e nella nona colonna (partendo da sinistra).

Leggi anche –> Test: Mano, testa o pino? Quello che vedi per primo rivela un particolare su di te

Adesso che sei venuto a conoscenza della soluzione, divertiti a sfidare amici e parenti e a cronometrarli: riusciranno a fare meglio di te? Il divertimento è comunque assicurato.

Leggi anche –> Gemma Galgani vuole abbandonare Uomini e Donne? Ecco la verità

In un periodo complicato come questo, in piena pandemia e soprattutto col mal tempo arrivato ormai in tutta Italia, questo tipo di test permettono di divertirsi, anche in compagnia, per diversi minuti; inoltre, è sempre bene allenare la mente con esercizi del genere. Resta con noi per ulteriori test!