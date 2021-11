Vediamo insieme un rapido e veloce test che ti permette di scoprire qualcosa in più di te, facendo una semplice scelta.

Tutti noi amiamo fare dei test veloci che ci permettono di passare del tempo, scegliendo solamente una immagine tra quelle che possiamo vedere in foto.

LEGGI ANCHE —> Test: Se trovi 2 gatti diversi in 10 secondi la tua intelligenza è fuori dal comune

Scegliamo quindi una di queste chiavi, per capire che cosa ci svelano di noi, e che magari non sempre riusciamo ad esprimere.

Test: quale chiave hai scelto?

Se hai scelto la chiave numero 1, è quella più semplice di tutte, non ha alcun tipo di disegno.

Significa che sei una persona assolutamente razionale, e molto analitico, sei una persona facile e semplice e che ti piace arrivare al sodo.

Ovviamente non vuol dire che sei una persona insensibile, anzi, hai anche un lato molto vulnerabile.

Se la tua scelta è ricaduta sulla chiave numero 2, puoi aprire anche un castello, e tu sei una persona molto carismatica e forte.

LEGGI ANCHE —> Lidl, la verità: Ecco da dove vengono i loro prodotti

Hai sempre idee su come puoi modificare e migliorare le tua vita, raggiungi praticamente sempre il tuo scopo e sei assolutamente indipendente, non fai mai promesse a chi ti sta vicino, per paura di illudere le persone.

Se hai scelto la chiave numero 3, ha una forma incredibilmente rara, e tu hai una incredibile fiducia in te ed in quello che puoi fare.

Adori il rischio in tutte le sue forme e l’avventura, questa chiave può aprire solamente un tipo di serratura, ed anche molto particolare.

Hai un carattere forte, e sei sempre prontissimo per nuove sfide e viaggi, le tue idee in campo lavorativo e non hanno sempre un grandissimo successo.

Se la tua scelta è caduta sulla chiave numero 4, sei stato attratto da quello che ha la forma di un quadrifoglio.

Sei una persona molto solare ed allegra, ed ottimista, difficilmente qualcosa ti può abbattere, trovi sempre il lato positivo della vita.

Ma molto spesso, questo tuo modo di fare può giocarti anche brutti scherzi, perchè spesso sei anche troppo distratto ed impulsivo.

Riesci a metterti nei guai senza nemmeno che ti accorga di nulla, ma tu sei assolutamente così.

Se hai scelto la chiave numero 5, ha dei decori molto complicati, e tu sei una persona molto creativa e sognatrice.

Hai una grandissima inventiva e sei praticamente un artista, ma molto spesso sei vittima di mille malintesi, e riesci ad escluderti dal mondo.

Se hai scelto la chiave numero 6, sei una persona molto tranquilla e razionale, hai un’ottima capacità di concentrazione.

Molto spesso, però, non ti abitui facilmente alle nuove prove che devi affrontare, tu ami la tuo quotidianità e non ti piace cambiare.