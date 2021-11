Arriva il nuovo test, scegli un cerchio presente nell’immagine e scopri subito quanto potresti essere lunatico nella tua vita: sorpreso?

I vari test hanno spesso come protagonisti degli effetti ottici, oppure invitano chi guarda a cercare particolarità nell’immagine; questa volta invece, protagonisti del test sono diversi cerchi, che probabilmente possono portarti a riflettere su delle sfaccettature della tua personalità.

Tutto quello che devi fare infatti è guardare l’immagine e scegliere uno dei cerchi che più ti attira; una volta fatto, non ti resta che continuare a leggere per scoprire quanto potresti essere lunatico nella tua vita. Pensi già di sapere la risposta? Fatti suggestionare!

Test, scegli un cerchio e scopri quanto sei lunatico nella tua vita

A questo punto, hai già scelto un cerchio e quindi tutto ciò che ti serve è continuare a leggere per scoprire i dettagli su questo tuo aspetto. Ricordiamo che non c’è alcun fondamento scientifico nelle risposte che seguono, ma sono solamente suggestioni che forse possono farti riflettere.

Primo cerchio

Se il tuo occhio è finito subito sul primo cerchio (quello in alto a sinistra), allora è probabile che tu sia sì una persona lunatica, ma a periodi alterni. Questo significa che, spesso, il tuo umore è piuttosto stabile e non ha troppi alti e bassi, ma viceversa in alcuni particolari momenti ti ritrovi a passare continuamente da un estremo all’altro, lasciando a bocca aperta chi ti sta vicino, rimasto spiazzato da questo tuo comportamento.

Secondo cerchio

La tua scelta è stata il secondo cerchio, quello in alto sulla destra? Forse quindi sei spesso un tipo molto lunatico, un fattore che può avere risvolti positivi ma anche negativi.

Cambi spessissimo umore, di solito anche in maniera abbastanza rapida e improvvisa; questo ti porta ad avere un temperamento volubile, che porta le persone che ti circondano a considerarti abbastanza imprevedibile.

Leggi anche –> Test: La prima cosa che vedi rivela un particolare del tuo carattere

Terzo cerchio

La tua scelta non è stata per uno dei cerchi in basso, nello specifico il terzo, quello di sinistra? Dovresti essere una persona molto paziente e, per questo, anche abbastanza equilibrata. E’ raro che il tuo umore cambi repentinamente passando dalle stelle alle stalle, cerchi (riuscendoci) di mantenere la calma anche nelle situazioni più difficili, tenendoti magari tutto dentro e delle volte, forse, anche esagerando in questo.

Leggi anche –> Gemma Galgani vuole abbandonare Uomini e Donne? Ecco la verità

Quarto cerchio

Se sei arrivato a leggere fino a questo punto, allora devi aver scelto l’ultimo cerchio dell’immagine, il quarto in basso a destra. La tua scelta indica che di base non sei una persona lunatica, e tendenzialmente non hai degli sbalzi d’umore. La situazione cambia quando sei sotto stress: periodi del genere possono rompere il tuo equilibrio, di solito salvaguardato.