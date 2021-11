Ecco un test molto simpatico che rivela un dettaglio su di te: Scegli dove ti siedi e scopri un nuovo tratto della tua personalità

Affrontare semplici e simpatici test, anche per gioco, può rappresentare un ottimo esercizio che aiuta a scoprire qualcosa di più su noi stessi e, magari, dare un input a quel lavoro introspettivo sulla tua personalità che programmavi di fare da molto tempo.

Il test che ti proponiamo oggi è ambientato in un simpatico bar dove vengono offerti deliziosi cocktail da un simpatico barman ben vestito. Se vuoi affrontare questo divertente test e scoprire qualche dettaglio in più sulla tua personalità, scegli dove ti siedi e leggi il risultato.

Dove ti siedi? La tua scelta determina un tratto della tua personalità

Indagare sulla propria personalità non è una cosa semplice. Spesso possediamo tratti del nostro io la cui esistenza non è a nostra conoscenza. Affrontare test come quelli che ti proponiamo oggi, nonostante sia solo un gioco, può aiutarti a mettere alla prova la tua personalità.

Il test che ti proponiamo oggi è molto simpatico e coinvolgente. Entra in questo elegante bar e immagina di voler assaporare uno degli squisiti cocktail offerti: tutto ciò che dovrai fare è indicare dove ti siedi, scegliendo uno tra i tre sgabelli nella figura in alto, accomodarti e leggere il risultato. Buon divertimento.

Sgabello A

Se la tua scelta è ricaduta sullo sgabello A, quello più a sinistra, probabilmente possiedi un’elevata stima di te stesso. Questo non vuol dire che tu sia una persona che si sopravvaluta ed è egocentrica, ma che possiedi una grande consapevolezza delle tue capacità.

Nel tuo gruppo di amici sei tra quelle persone che diffondono allegria e buon umore e spesso ricopri il ruolo di leader all’interno del tuo gruppo. Ti piace stare con gli altri e divertirti, magari incontrando persone nuove;

Sgabello B

Se hai scelto lo sgabello B, quello centrale, allora sei una persona che pensa tanto agli altri, in quanto credi molto nella solidarietà. Dedichi tempo e risorse alla tua famiglia e alle persone a cui vuoi bene, mentre a lavoro pensi soprattutto ad ottimizzare il lavoro di squadra. Stai attento, però, perché qualcuno potrebbe approfittare della vostra continua disponibilità.

Sgabello C

Se la vostra scelta è lo sgabello C, quello più a destra, questo vuol dire che tendenzialmente siete delle persone affidabili e oneste. Siete caratterizzati da una grande forza di volontà e ciò vi permette di ottenere spesso ciò che volete. A volte, però, siete un po’ troppo possessivi con chi vi sta vicino e il consiglio è quello di fidarsi maggiormente delle persone a cui volete bene.