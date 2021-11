Chiara Nasti questa volta è sensualissima vestita da coniglietta: l’influencer è un incanto, ma la temperatura è troppo alta? La foto.

Non si può parlare delle influencer più note e sensuali del web senza nominare Chiara Nasti. Mentre alcune delle showgirl della precedente generazione, come magari Alessia Marcuzzi o Elisabetta Canalis, ancora mostrano la loro bellezza su Instagram, nuove incantevoli giovani donne si mettono in mostra.

23enne napoletana, la Nasti è seguitissima su Instagram con quasi 2 milioni di follower; la partecipazione a L’Isola dei Famosi non ha fatto altro che metterla ancora di più in mostra, mentre lei quotidianamente continua a dare consigli di moda e a mostrarsi più incantevole che mai.

Molto prima di carnevale di Pasqua, la Nasti decide ora improvvisamente da vestirsi da coniglietta, facendo veramente impazzire tutti.

Chiara Nasti coniglietta sensualissima, la temperatura è troppo alta

Siamo abituati ormai a vedere tutta la sensualità della Nasti in mostra tramite scatti pubblicati su Instagram; l’influencer napoletana sfoggia sempre un corpo da urlo, con un fascino magnetico capace di far cedere chiunque.

Passata l’estate, Chiara non ha nessuna intenzione di abbassare la temperatura sul web, nonostante il mal tempo stia infuriando in tutta Italia; questa volta, la nuova foto la ritrae vestita da coniglietta, con un outfit da far svenire.

Completamente in nero, la Nasti ha un cerchietto con due orecchie a tenere i lunghi capelli biondi, che cadono con boccoli sulle sue spalle; le mani, portate alla bocca, sono coperte da lunghissimi ed eleganti guanti neri, mentre il corpo marmoreo viene contenuto solamente da un body nero attillatissimo e striminzito.

Il décollété esplosivo è contenuto a stento ed è più esplosivo che mai, stretto dalle braccia dell’influencer; le gambe vengono lasciate scoperte così come larga parte del ventre, dove il body arriva a coprire a malapena senza avere l’aiuto dell’intimo.

Nella didascalia, la Nasti aggiunge (come al suo solito) solamente un’emoticon a tema con lo scatto; in questo caso, ovviamente quella che raffigura un coniglio. Tantissimi like al post, mentre i commenti non fanno altro che elogiare una “meravigliosa coniglietta” che ha lasciato tutti senza parole.

Più sensuale che mai, Chiara sembra aver trovato stabilità nella sua vita privata; dopo il flirt con Zaniolo, a quanto pare ora è felicissima con un altro calciatore, Mattia Zaccagni (che al contrario di Zaniolo gioca nell’altra squadra di Roma, la Lazio).