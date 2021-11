Maicol Berti, dai tempi del Grande Fratello è cambiato completamente, eccolo oggi totalmente diverso da come ce lo ricordiamo.

Maicol Berti deve la sua notorietà alla partecipazione al Grande Fratello nel 2009; il suo personaggio fu uno dei più discussi di quell’edizione, in quanto Maicol fu il primo gieffino omosessuale della casa più spiata d’Italia. Dieci anni fa inoltre, l’omosessualità era ancora in un certo senso un tabù, per questo motivo Berti venne ampiamente criticato dai telespettatori più bigotti.

Nel corso del tempo, Maicol Berti ha lavorato moltissimo su se stesso, per riuscire a conquistare quell’autostima che forse, all’epoca della sua partecipazione al Gf, ancora non aveva. L’esperienza di fronte alle telecamere lo fortificò particolarmente, fino a renderlo l’uomo che è oggi. Ecco come appare Maicol Berti, totalmente diverso.

Maicol Berti – La trasformazione

“E’ stata una delle esperienze più belle della mia vita, lo rifarei sicuramente” – ha dichiarato Maicol Berti riguardo la sua partecipazione al Gf, e riguardo alle critiche per il suo orientamento sessuale: “Più che altro non accettavo le critiche dagli altri omosessuali. Non ero colui che rappresentava il mondo omosessuale […] non ho fatto il Grande Fratello per rappresentare il mondo gay, per me, per me stesso”.

Il suo carattere esuberante infatti, venne criticato da molti omosessuali, in quanto – a detta loro – Maicol non rappresentava correttamente e onorevolmente la categoria di genere. Tuttavia, Maicol ha sempre voluto sottolineare che non aveva alcuna intenzione di combattere una battaglia di accettazione, l’unica battaglia era quella con se stesso.

Ad oggi, l’ex gieffino appare decisamente maturato, ha deciso di allenarsi, prendersi cura del proprio corpo e cambiare totalmente look: capelli rasati e barba, per sentirsi più uomo, rispettando però la sua essenza: “Volevo cambiare e amo farlo nella mia vita […] Il cambio più maschile è arrivato perché ho fatto crescere la barba” . Insomma, oggi Maicol Berti ha compiuto quello switch che gli serviva per raggiungere la consapevolezza di se stesso ed imparare ad amarsi autenticamente.