Frozan Safi, attivista e docente di economia, è stata uccisa dai talebani in Afghanistan. È la prima attivista a fare questa fine dal ritorno al potere dei talebani.

Frozan Safi, attivista nonché docente di economia, è stata uccisa dai talebani in Afghanistan. Sarebbe la prima attivista in favore dei diritti delle donne ad essere giustiziata dai talebani, a seguito del loro ritorno al potere nelle terre afghane. Due settimane fa, nella giornata di mercoledì 20 ottobre, l’attivista era scomparsa, e da allora nessuno ha più saputo nulla di dove si trovasse o delle sue condizioni. Nella giornata di oggi, il suo corpo senza vita è stato riconosciuto in un obitorio nella cittadina di Mazar-i-Sharif.

La sorella di Frozan, Rita, è un medico, e dichiara di averla riconosciuta solo dai vestiti, in quanto le ferite dei proiettili l’hanno sfigurata, distruggendole il volto. Rita ha inoltre aggiunto che tali ferite da arma da fuoco si estendevano per tutto il corpo dell’attivista, includendo il cuore, il petto, i reni e le gambe. Frozan non aveva addosso il suo anello di fidanzamento, probabilmente rubato dai talebani, e non aveva con sé la sua borsa, anch’essa possibilmente sottratta dalle forze armate.

Terrible news from Mazar-e-Sharif: dead bodies of four women’s rights activists were found in the city.

Frozan Safi (in the picture) is one of them. Frozan’s relatives say she along with three others have been disappeared days before. pic.twitter.com/25knYghuNw

— Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) November 5, 2021