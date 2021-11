La badante cucina la pietanza sbagliata. Pensionato e la moglie iniziano a sentirsi male, e anche lei

Un pensionato della provincia di Como morto nel giro di pochi minuti dopo un pranzo cucinato dalla badante.

A fronte di milioni di badanti che svolgono onestamente e con dedizione il proprio lavoro, ci sono purtroppo rari casi di badanti disoneste come quella dell’anziano di Taranto la quale, approfittando dell’incapacità di intendere e volere del suo assistito, si era fatta sposare per poi ereditare tutto. Talvolta, invece, una badante può peccare di disattenzione come accaduto a Monguzzo, comune del Comasco al confine della Brianza. Qui una badante aveva raccolto dei funghi che poi ha portato a casa dei suoi due anziani assistiti per cucinarli. Sarebbe dovuto essere un tranquillo pranzo in famiglia e, invece, si è concluso in tragedia.

Dopo averli mangiati infatti il marito, un uomo di 89 è spirato per avvelenamento. Inutili i soccorsi del 118: il pensionato è morto durante il trasporto verso l’ospedale. Ricoverate in gravi condizioni la moglie della vittima e la stessa badante. I tre hanno iniziato a sentirsi male subito dopo aver ingerito i funghi. La moglie del defunto si trova presso l’ ospedale Sant’Anna di Como mentre la badante dopo un periodo di degenza a Como, è stata trasferita al Niguarda di Milano. La donna è sveglia e cosciente e le analisi effettuate hanno confermato che si è trattato di un’intossicazione causata da ingerimento di funghi velenosi. Nei giorni scorsi si temeva il peggio e si pensava che fosse addirittura necessario un trapianto di fegato. Ipotesi poi scongiurata visto un lento ma progressivo miglioramento della donna. Si sta cercando di risalire all’origine dei funghi e di capire se sia stata l’assistente familiare in persona a raccoglierli o se le siano stati dati da qualcun’altro. Non è la prima volta che accadono tragedie di questo tipo: lo scorso anno a rimetterci fu una donna residente in un paese sul lago d’Iseo. La poverina fu ricoverata e salvata in corner dopo aver mangiato uno dei funghi più velenosi esistenti il cosiddetto “Angelo della Morte“.