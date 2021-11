Il paradiso delle signore: Flora indaga sulla morte di Achille

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta oggi per un nuovo appuntamento della soap opera Il Paradiso delle signore.

Tutti i giorni possiamo vedere nuove avventure che accadono attorno al noto magazzino milanese, ovvero Il paradiso delle signore.

Ma vediamo meglio che cosa succede nell’appuntamento di oggi, 5 novembre, dove inizia ad esserci un indagine particolare.

LEGGI ANCHE —> Love is in the air: Serkan ricorda tutto ma è ormai è tardi

Le selezioni per quanto riguarda il posto vuoto tra le Veneri stanno terminando, Gemma ha fatto tutto il possibile per far si che quel posto sia sua.

Il paradiso delle signore: Tina confessa tutto

E’ assolutamente certa che sarà lei a prendere il posto di Paola, e che potrà inizialmente a lavorare nel grande magazzino.

Ed effettivamente sarà così, il posto è suo, Vittorio ha deciso che Gemma affiancherà la sorellastra Stefania al Paradiso.

Flora nel mentre ha un ruolo sempre più importante all’interno della soap opera e lei non ha mai smesso di cercare la verità sulla morte dell’amato padre.

LEGGI ANCHE —> Una vita: Felicia e la decisione shock

La ragazza è assolutamente convinta che qualcosa non torni sulla sua dipartita, e per questo motivo inizierà nuovamente ad indagare.

Inizia quindi a cercare informazioni sul rapporto tra Achille sia con Umberto che con Adelaide.

Non ha poi assolutamente dimenticato le accuse che Cosimo ha fatto alla contessa, e al cognato.

Per quanto riguarda Vittorio, ha chiesto a Beatrice di indagare su Tina, perchè è assolutamente certo che la giovane stia mentendo.

Prima che la donna inizi le indagini sarà la stessa Tina a presentarsi da Vittorio dopo che Salvatore ha saputo che l’uomo è anche il coproduttore del film, e per questo motivo vuole rivelare tutta la verità.

L’uomo ascoltando le parole di Tina, ovviamente sarà molto deluso dal suo comportamento, Salvatore, poi per paura che Anna possa essere accusata senza motivo, decide di intervenire.

La Imbriani, colpita dal comportamento del giovane, decide di confessare tutti i suoi lati strani del suo carattere, rivelando quindi che ha una figlia e che una vedova.

Vittorio, anche se molto deluso, dalle sue amiche, decide di aiutare Tina in tutti i modi che può.