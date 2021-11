Elodie ancora incantevole indossa un vestito arancione che mette in mostra il dettalgio del décollété: la cantante sensualissima.

Dire che questo, per Elodie, è un periodo d’oro, è piuttosto riduttivo. La cantante romana, dalla periferia nord della capitale e anche dopo il rifiuto ricevuto ad X-Factor, è riuscita a realizzare il suo sogno e a costruirsi una brillantissima carriera come cantante.

Il successo ad Amici è stato solamente l’inizio: anno dopo anno, Elodie si è presa la scena calcando addirittura il palco dell’Ariston, per un successo a livello di vendite sorprendente.

Oltre che con la sua musica però, la cantante incanta anche per la sua sensualità e il corpo da modella; il vestito indossato mette in evidenza un dettaglio bollente.

Elodie, il dettaglio del décollété dal vestito arancione invita allo zoom

Prima di diventare una cantante professionista, la romana ha lavorato per diversi anni come cubista e modella; nonostante la sua vocazione musicale, sembra non aver abbandonato del tutto il mondo della moda, anche perché il suo corpo statuario e la sua popolarità quasi la obbligano a non farlo.

Visto il successo, Elodie è spesso scelta come testimonial di vari marchi di moda: questa volta, è toccato ad un abito di H&M, che l’ha spinta a posare in un contesto bucolico.

Vestita d’arancione con tanto di maniche a pompon, il vestitino è piuttosto corto e leggero; oltre a mettere in evidenza le lunghe gambe della cantante, l’abito sembra calzare perfettamente su tutto il corpo di Elodie, tanto da enfatizzare il suo décollété libero senza reggiseno.

“A Co-Exist love story” scrive la cantante nella didascalia, con tanto di hashtag volto a favorire la sostenibilità ambientale; coi capelli al vento e immersa nella natura, nello scatto però il focus è tutto su di lei e su quel dettaglio bollente del décollété che invita allo zoom.

Leggi anche –> U&D: Maria al vetriolo contro Gemma Galgani, ecco le parole shock

Tantissimi i like al post, così come i commenti; tra chi invoca, visto lo sfondo, le colline di Windows, e altri che pendono completamente dalle labbra della cantante, si celebra Elodie nelle sue varie sfaccettature.

Leggi anche –> Test: La prima cosa che vedi rivela un particolare del tuo carattere

Al momento, per quanto riguarda la vita sentimentale della cantante, sembra esserci davvero stata la rottura con Marracash; Elodie è stata “pizzicata” in compagnia del modello di Armani Davide Rossi, tra l’altro presentato anche alla Leotta. Sarà lui il suo nuovo amore? Nel frattempo, lei continua a lasciare estasiati i suoi follower.