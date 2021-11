Vediamo insieme da questo bellissima albero di Natale quale mostro scegli e cosa rivela di te, che non conoscevi.

Chi tra di noi non ama il periodo fantastico del Natale, che si sta avvicinando sempre di più? Sono pochissimi.

Ma proviamo a fare questo veloce e rapito test per scoprire qualcosa di noi che non conosciamo così bene.

LEGGI ANCHE —> Lividi che non ricordi? Ecco le cause da non sottovalutare

Iniziamo con il dire che su questo albero di natale diverso dal solito ci sono vari mostriciattoli con varie espressioni.

Test di Natale: quale mostro hai scelto?

Sei hai scelto quello con accanto il numero 1 vuol dire che impegni tutto il tuo tempo e la tua forza nel lavoro, il tuo tempo non ti basta mai, cerca di trovare più tempo per gli amici e per la tua famiglia.

Se hai scelto il mostro numero 2, sei una persona che si concentra moltissimo, ed ami passare il tuo tempo con chi ti vuole bene e ti rispetta, ma hai bisogno sempre dell’approvazione degli altri.

Se la tua scelta è ricaduta sul mostro numero 3, vuol dire che hai voglia di trovare l’amore al quale poi donerai tutto te stesso/a con il massimo impegno, il romanticismo fa assolutamente parte di te, e vivi la solitudine con tanta tristezza.

LEGGI ANCHE —> Test: Quello che vedi per prima rivela il tuo lato nascosto

Hai scelto il mostro numero 4? Sei una persona che non ama i colpi di testa, sei sistemato nella vita e non vuoi assolutamente fare viaggi o nuovi progetti, ma in fondo ti manca un po’ l’avventura e l’adrenalina che provoca.

La tua scelta è ricaduta sul mostro numero 5, vuol dire che hai poca autostima in te stesso, e deve iniziare a capire chi sei veramente, costruendoti un nuovo percorso.

Hai scelto il mostro numero 6? Sei una persona molto socievole ed ami gli animali, sei infatti sempre circondati da loro.

Ti ha catturato il mostro numero 7? Sei una persona alla quale manca un po’ di motivazione nella vita, ma hai davvero molta forza, devi iniziare a trovare cose che ti fanno pensare ad un cambiamento, finalmente.

Se hai scelto il mostro numero 8, sei una persona alla quale le cose di tutti i giorni piacciono sempre, ma dovresti iniziare a fare qualcosa per muovere un po’ le giornate.