Test: Scegli un gatto tra questi e ti dirò chi sei veramente

Vediamo insieme facendo questo rapido e velocissimo test, chi sei veramente, scegliendo semplicemente un gatto tra questi.

In tantissimi abbiamo un particolare amore per gli animali in generale, ma qualcuno ha un vero e proprio amore per i gatti.

In questo veloce e rapido test, in base a quale scegliamo possiamo scoprire qualcosa di noi che non conoscevamo.

LEGGI ANCHE –> Lividi che non ricordi? Ecco le cause da non sottovalutare

Ovviamente, ricordiamo che i test non hanno nessuna prova certa della loro valenza, ma perchè non provare?

Test: chi sei veramente?

Se hai scelto, guardandoli il gatto numero 1, sei una persona molto altruista, ed anche eccessivamente perfezionista.

Molto spesso guardi poco a te stesso ma preferisci aiutare le altre persone, sei molto empatico con gli altri, e vuoi che nessuno si offenda e soffra nella vita.

Se hai scelto il gattino numero 2, sei una persona che ha una mente molto aperta e sai perfettamente come mettere a proprio agio gli altri.

Sai dare ottimi consigli a tutti, e praticamente sempre gli amici vengono da te per avere un’aiuto.

Sei una persona estremamente sensibile, e con un enorme sesto senso, verso chi ti sta mentendo.

LEGGI ANCHE —> Test: Cosa ti manca in amore? Scoprilo scegliendo un’immagine

Di te tutti si possono fidare senza alcun tipo di problema, ed anche ad occhi chiusi, complimenti!

Se la tua scelta è ricaduta sul gatto numero 3 sei la persona che anima tutte le feste, e che adora divertirsi.

Rientri tra le persone assolutamente disordinate e sognatrici, la tua testa è sempre in aria e mai collegata alla terra.

Ti piace giocare con tutti, ma quando è il momento di essere seri, su di te si può assolutamente contare.

Sei hai scelto il gatto numero 4 sei una persona estremamente tranquilla, e l’amicizia per te è importantissima.

Non sopporti le persone false, e sei sempre circondato di mille persone, per questo ogni giorno hai bisogno di un paio d’oro d’aria senza nessuno vicino.

Ti piace passare anche del tempo da solo, e lo apprezzi molto, forse proprio in contrapposizione del resto della tua vita.

Se hai scelto il gatto numero 5, sei una persona che ama lavorare in squadra, hai delle idee molto chiare e fai di tutto per metterle in pratica.

Sei super organizzato in tutto ed hai le idee chiare, ma soprattutto ti piace mostrare il lato migliore di te.

Sembri molto serio esternamente, ma con chi vuoi tu fai scoprire il tuo lato scherzoso e divertente.

Se hai scelto il gatto numero 6, ti distingui da tutti gli altri e sei una persona molto creativa.

La tua fantasia è incredibile, e vivi le tue emozioni in un modo completamente diverso dagli altri.

Molto spesso non vieni compreso, ma tutti sono d’accordo su una cosa, ovvero che hai un cuore enorme.