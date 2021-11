Se senti un senso di incompletezza, questo è il test che fa per te. Osserva l’immagine, la prima cosa che vedi ti rivelerà cosa ti manca.

Ognuno di noi, prima o poi, si interfaccia con un senso di incompletezza. La nostra mente, essendo così complessa, sviluppata e soprattutto esigente, ha bisogno di continui stimoli per essere felice. Basta infatti un solo periodo di staticità, per farci sentire la mancanza di qualcosa o qualcuno che possa arricchire le nostre giornate, renderle piene, soddisfacenti e felici. Se in questo momento, senti nel profondo che ti manca qualcosa, questo è il test giusto per scoprirlo.

Test della felicità – Ecco cosa ti manca nella vita

Osserva l’immagine: quella che vedi è una classica illusione ottica che nasconde una doppia forma, eppure il tuo cervello percepirà prima un soggetto piuttosto che l’altro. In base alla prima immagine che hai visto, possiamo scoprire effettivamente cosa ti manca di più nella vita.

Se, prima di ogni altra cosa, hai visto le due bambine che giocano, significa che hai un disperato bisogno di allegria, spensieratezza, di vivere l’avventura e di tornare per un periodo un po’ bambino/a. Questo significa che nella tua vita, sei spesso soggetto a situazioni di stress, obblighi lavorativi oppure un partner angosciante hanno inevitabilmente portato pesantezza nelle tue giornate. Devi fermati, capire cosa ti sta intossicando e – se possibile – lasciarlo andare.

Se invece hai percepito prima il piccione, vuol dire che senti il bisogno di libertà. C’è qualcosa che ti soffoca e ti fa sentire in gabbia. Molto probabilmente sei circondato da persone che non ti accettano per quello che sei, questo ti porta ad indossare sempre una maschera, per compiacere la persona che avete davanti. Non farlo! Devi essere te stesso, nel bene e nel male…solo così troverai la libertà.