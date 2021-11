Il nuovo test potrebbe farti scoprire in un solo minuto cosa ti manca in amore: hai una relazione ma non sei felice? Valuta nuove prospettive.

L’amore è uno dei sentimenti più complicati mai provati dall’essere umano; può causarci una gioia infinita, oltre ogni limite, ma anche tanto dolore e un’incommensurabile sofferenza.

Che sia per la molta felicità oppure provati dalla tanta sofferenza, quasi nessuno rinuncia all’amore, un sentimento celebrato e discusso sin dalle prime forme di civiltà. Hai una relazione (che sia fidanzamento o matrimonio) ma senti che ti manca qualcosa?

Scopri effettivamente cosa e anche una possibile soluzione, osservando attentamente l’immagine e tenendo a mente quale delle varie parti hai notato per prima.

Test, cosa ti manca in amore: scoprilo velocemente

Questo nuovo test proposto potrebbe permetterti di individuare rapidamente cosa ti manca nella tua relazione, proponendo magari anche una possibile soluzione. Tutto ciò che è necessario fare è guardare l’immagine e cominciare a riflettere su te stesso.

Come ogni altro test, non ha nessun fondamento scientifico, ma le suggestioni create possono comunque arrivare a farti scoprire delle risposte che cercavi da tempo.

Se nell”immagine proposta la prima cosa che hai notato è stata lo sfondo, composto da diverse linee simili a enormi germogli, con molta probabilità hai un conto aperto con l’ansia. La tua paura è quella di essere troppo emotivo, oppure al contrario troppo poco, di essere poco geloso ma allo stesso tempo di risultare possessivo; insomma, hai paura di sbagliare continuamente.

Nella tua relazione sembra manchi tranquillità e serenità, nonché quella fiducia verso il partner che ti permetterebbe di essere te stesso senza avere il timore di essere lasciato. Probabilmente sei stato ferito in passato, ma per una relazione piena devi sforzarti nel dare fiducia.

Nell’immagine avete visto per primo l’albero? Questo potrebbe voler dire che nelle relazioni cerchi di piantare immediatamente delle radici profonde, ovvero costruire subito qualcosa di importante e duraturo.

Questo atteggiamento dimostra grande serietà, ma a primo impatto e nelle fasi iniziali può intimorire. Probabilmente, questo tuo atteggiamento deriva da un’insicurezza di fondo, che ti porta a desiderare un sostegno stabile da parte della persona a te vicina.

Chi invece vede per primo il viso della donna, ha un’idea abbastanza schematica e precisa del tipo di partner che vuole vicino; sapere cosa si vuole è sicuramente positivo, ma molto spesso può precluderci a nuove scoperte ed impedirci di farci sorprendere.

Ciò che ti manca è quindi elasticità, tendi ad idealizzare il tuo partner impedendogli di essere chi è veramente; se vuoi sbloccare la tua situazione, devi accettare il tuo amore per quello che è.

Se avete notato un viso, ma quello maschile (alla sinistra dell’albero) il tuo problema potrebbe essere una mancanza di comunicazione in amore. Fatichi molto ad esprimere i tuoi sentimenti, e questo potrebbe averti portato già a perdere diverse occasioni. Per evitare di far fallire i tuoi rapporti, dovresti sforzarti di cercare maggiormente il dialogo.