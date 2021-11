Il paradiso delle signore: il dettaglio shock scoperto da Salvatore

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per il nuovo appuntamento odierno della soap opera Il paradiso delle signore.

Come tutti i giorni anche oggi possiamo vedere una nuova puntata delle vicende che girano intorno al grande magazzino di Milano.

Cerchiamo di capire cosa vedremo oggi, 4 novembre, al Paradiso delle Signore, che ci lascerà come al solito senza parole.

Iniziamo con il dire che Vittorio ha deciso di far indagare su Tina perchè secondo lui sta dicendo varie bugie.

Il paradiso delle signore: Salvatore ed il segreto di Vittorio

L’imprenditore ha capito che la nota cantante quasi sicuramente lo sta prendendo in giro, e per lei è arrivato un momento in particolare.

E’ in difficoltà con la sua famiglia, anche perchè Salvatore scopre un dettaglio in particolare, anzi sconvolgente sul direttore del grande magazzino.

Salvatore scopre che Vittorio ha deciso di coprodurre il film e per questo motivo ovviamente si è esposto anche a livello economico.

Per questo motivo cercherà di convincere la sorella a comunicare tutta la verità su quello che le sta succedendo.

La donna quindi deciderà di andare a casa e di parlare a cuore aperto, per dire finalmente tutto quello che è successo.

Ma per Salvatore i problemi non sono terminati, deve risolvere anche altri problemi, infatti dirà a Marcello tutti i suoi dubbi su Anna, e l’uomo gli comunicherà la sua idea per sistemare tutto.

Insieme a Ludovica, decide di organizzare una serata molto romantica, in modo che Salvatore si posso avvicinare ancora di più con la bella Imbriani.

Ma riuscirà nel suo scopo ed Anna finalmente si aprirà e si lascierà andare con Salvatore, ed in questa nuova storia?

Vittorio è ancora alla ricerca della nuova Venere che può prendere il posto di Paola che ha lasciato il suo posto perchè è in dolce attesa.

Le selezioni sono iniziate e tra le varie donne, si è presentata anche Gemma, che vuole quel posto a tutti i costi.

La ragazza è sembrata molto capace, e preparata, Vittorio quindi potrebbe rimanere affascinato da lei, e probabilmente la sceglierà tra le candidate? Ancora non possiamo saperlo.

Al momento possiamo attendere solamente le prossime puntate che andranno in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa.