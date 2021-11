Questo test visivo è in grado di rivelarti quanto sei abile nell’osservare. Individua più animali possibili e scopri il risultato

Esistono numerosi test in grado di dirci molto sulle nostre caratteristiche personali e abilità. Ognuno di noi, infatti, possiede diverse capacità per cui risulta essere maggiormente portato rispetto ad altre persone. Il test che ti proponiamo oggi ha proprio questo scopo: dirti quanto sei bravo ad osservare.

Spesso ci sono persone capaci di analizzare ed osservare una situazione, una figura, ecc. e riuscire a scovare elementi e dettagli che altri non sarebbero riusciti a trovare. Il test protagonista di questo articolo è in grado di rivelarti quanto sei abile nell’osservare. Ecco in cosa consiste.

Quanto sai osservare? Fai questo test e scoprilo subito

Pensi di essere un abile osservatore? Se, quando sei davanti ad un problema da risolvere o ad un contesto da osservare ad analizzare, riesci ad individuare soluzioni, figure, elementi che altri non avrebbero individuato, probabilmente hai grandi abilità anche nella vita di tutti i giorni.

Il test che ti proponiamo oggi è in grado di stabilire se sei un attento osservatore o sei hai ancora qualche lacuna da colmare. La prova è molto semplice: guarda la figura che abbiamo inserito in alto e individua più animali possibili. In base alla tua risposta il risultato cambierà. Buona fortuna!

Il test non è molto semplice, se fatto con superficialità. Molte persone, infatti, si lasciano colpire dalle figure degli animali più visibili. Nella maggior parte dei casi, infatti, le persone risponderanno di aver visto circa 9 animali, dimostrando una capacità di osservazione piuttosto superficiale.

Gli animali più visibili, infatti, sono il bufalo, un cervo, un orso, un uccello, un lupo, un gatto, un castoro, un gatto e un coniglio.

In realtà gli animali sono molti di più e, con un po’ di concentrazione si possono scovare altre figure interessanti. Chi fa più attenzione, infatti, potrebbe aumentare il numero di animali individuati dichiarando di averne visti anche 12.

Corretto? Non esattamente. Se si vuole raggiungere un livello massimo, quello per cui le abilità di osservare e analizzare i contesti (anche nella vita) sono massime, allora si dovrà utilizzare tutta la concentrazione possibile, per arrivare a rispondere in maniera corretta ed individuare tutti e 14 gli animali.

La risposta esatta, infatti, è proprio 14: sono questi gli animali presenti in figura. A sfuggire dalla vostra vista, probabilmente è stata la figura del serpente e quella dello squalo. Non la riesci a trovare? Prova a concentrarti sul manto del bufalo.