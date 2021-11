Svolgi questo divertentissimo test è indica quale tra queste è la donna in dolce attesa. Riesci a risolvere il rompicapo?

L’intuizione può essere considerata una vera e propria abilità? A quanto pare sì ed esistono numerosi modi per misurarla e metterla alla prova. Il test che ti proponiamo oggi ha proprio lo scopo di mettere alla prova la tua intuizione e misurare le tue abilità.

Anche esercizi o test apparentemente molto semplici nascono un certo grado di difficoltà e spesso, per risolverli devi fare affidamento sul tuo intuito e la tua abilità analitica. Nel test che ti proponiamo oggi dovrai indicare quale tra queste donne, secondo te, è in dolce attesa.

Quale tra le 4 donne è in dolce attesa? Rispondi per scoprire qual è il livello del tuo intuito

Nella figura in alto ci sono 4 bellissime donne che, apparentemente, non hanno molte differenze tra loro. In realtà, una di loro è in dolce attesa! Per svolgere il test dovrai guardare l’immagine e, fidandoti del tuo intuito, indicare chi, secondo te, è incinta. Buona fortuna!

LEGGI ANCHE –> TEST: DOVE SI NASCONDE IL LEOPARDO? IN POCHISSIMI CI RIESCONO

Donna numero 1

La prima bellissima donna si presenta con un grembiule da cucina e stringe nella mano destra una pentola con coperchio, mentre nella sinistra un classico mestolo di legno. Ha un abito tipicamente da faccendiera o da chi sta svolgendo faccende domestiche. Sarà lei la donna incinta?

Donna numero 2

La donna numero 2 è vestita in maniera casual e stringe tra le braccia due sacchetti della spesa. Ha i capelli ordinati con un carinissimo frontino arancione. Avete per caso scelto lei come la designata donna in dolce attesa?

Donna numero 3

La donna numero 3 è una ragazza affascinante dal look elegante e molto sensuale. Ha l’aria spigliata e i capelli raccolti dietro. Indossa dei tacchi molto alti e sembra pronta per uscire a cena fuori;

Donna numero 4

La donna numero quattro è in abito intimo e, in maniera molto elegante indossa degli infradito marroni. Ha i capelli lunghi e, nella mando destra, stringe un bicchiere di caffè. Avete preso in considerazione lei?

Soluzione

Se non ci siete già arrivati da soli, vi diciamo la soluzione: la donna in dolce attesa è la numero 2! Se si osserva attentamente e si va ad esclusione, possiamo dire che, nel caso della donna numero 1 ha tinto i capelli di rosa: la tintura, infatti, è sconsigliata durante la gravidanza, a causa della formaldeide presente negli shampoo coloranti.

LEGGI ANCHE –> TEST DELLA PERSONALITÀ: SEI TROPPO DURO CON TÈ STESSO? SCOPRILO IN DUE MINUTI

Così come la tintura della donna numero 1, anche indossare i tacchi è sconsigliabile durante la gravidanza, in quanto andrebbe ad appesantire i legamenti già indeboliti dalla dolce attesa. Stesso discorso per il bicchiere di caffè, molto sconsigliato per le future mamme a causa della caffeina.