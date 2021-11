Elettra Lamborghini esplosiva come sempre sfoggia ancora le sue forme da urlo in costume: il bikini non la contiene.

Elettra più bella che mai. Oltre che tanta energia, musica e allegria, la cantante romagnola porta sempre un carico di sensualità oltre ogni limite, che rende l’atmosfera più bollente che mai.

Nonostante il cognome pesante (è la figlia di Tonino Lamborghini, nonché nipote di Ferruccio, fondatore dell’omonima azienda di auto di lusso) Elettra è riuscita tracciare la propria strada e a costruirsi un’immagine lontana dall’azienda di famiglia,sfondando nel mondo della musica.

Spontanea, genuina, autoironica e anche talentuosa, la Lamborghini ha conquistato proprio tutti: uomini e donne, adulti e bambini. Regina del twerk, sul palco è una vera e proprio femme fatale, capace di far impazzire con le sue curve; la nuova foto in costume le mette in risalto.

Elettra Lamborghini esplosiva, il costume non contiene le forme

Da qualunque prospettiva la si veda, la Lamborghini appare sempre giunonica nelle sue abbondanti forme. Il lato B fa sempre impazzire tutti, specie quando Elettra lo muove sul palco a colpi di twerk; la cantante però è celebre anche per il suo abbondante décollété tutto naturale.

La Lamborghini si sta godendo vacanze suppletive oltreoceano e quindi, nonostante l’inverno che avanza dalle nostre parti, si mostra ancora in costume godendosi il sole; in spiaggia con un bikini arancione, Elettra sfoggia tutte le sue grazie, che pare siano proprio incontenibili nel costume.

Un corpo da urlo in una location mozzafiato: dallo scatto pare proprio non si possa chiedere di più. Al momento, la cantante si trova invece a Miami Beach, in Florida, dove ha anche festeggiato Halloween; lei, a cui piace e non poco provocare, ha deciso di travestirsi da suora, con tanto di foto sui social con posa assorta nella preghiera.

Bomba sexy nel suo campo, al pari di una figura come Sabrina Salerno, la Lamborghini non smette mai di prendersi la scena, che sia per la sua simpatia o per la sua incredibile bellezza o bravura in campo musicale.

Gli adulti la considerano un’icona sexy, mentre i più piccoli la vedono come un esempio e amano il suo modo di fare; insomma, tutti in questi anni sono letteralmente impazziti per la Lamborghini, che dal canto suo continua a mostrarsi per come è nella vita di tutti i giorni. Proprio questa spontaneità ha colpito tutti: ed è certo che Elettra sarà sempre più protagonista nel mondo dello spettacolo.