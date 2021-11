Bianca Guaccero infiamma il web con un post super sensuale. La conduttrice si mostra disinibita di fronte alla macchina fotografica, bellissima e sexy ha lasciato i suoi fan a bocca aperta. Vediamola insieme.

Bianca Guaccero, oltre ad essere una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico a casa, è anche una bravissima attrice. Ma non solo, Bianca si diletta anche nella danza e nel canto, insomma è una tutto fare.

La sua carriera è iniziata da giovanissima come attrice nella serie Mudù, poi ha preso parte a progetti più importanti come il Festival di Sanremo in cui ha addirittura duettato con Fabrizio Moro.

Attualmente è una delle conduttrici di punta della Rai, infatti presenta Detto Fatto, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Gli appassionati della trasmissione si ricorderanno sicuramente del periodo difficile che la conduttrice ha dovuto affrontare per via del tutorial di come una donna dovrebbe vestisti e comportarsi per fare la spesa.

La Guaccero, visibilmente imbarazzata, ha chiesto scusa a tutti gli spettatori confessando “doveva far ridere, ma è stato un triste siparietto“.

Purtroppo le scuse sono servite a poco, infatti il programma per un breve periodo è stato addirittura sospeso e ora si pensa alla chiusura totale.

In ogni modo Bianca continua a mostrarsi con il sorriso e soprattutto continua a tenere aggiornati i suoi followers su Instagram.

Nelle ultime ore ha postato una foto piuttosto provocante che ha lasciato i suoi fan senza parole. Vediamola insieme in tutta la sua bellezza.

Bianca Guaccero infiamma il web

Bianca Guaccero torna sul web più sensuale che mai, ancora una volta la conduttrice è riuscita ad attirare l’attenzione dei suoi followers con uno scatto super sexy.

Nella la foto vediamo disinibita di fronte alla macchina fotografica, la presentatrice sfoggia una vestaglia che lascia poco all’immaginazione e con la mano tiene una sigaretta che rende tutto ancora più sensuale.

Bianca è tornata più in forma che mai, nella didascalia ha scritto “pronti per il GRAN FINALE? Questa è una foto di scena…Rosa oggi vi terrà col fiato sospeso per tutto il tempo. Vi aspetto su RAIUNO!”

Lo scatto postato qualche ora fa su Instagram le sta facendo conquistare moltissimi like e commenti pieni di affetto e complimenti.

