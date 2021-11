Hai avuto un grande trauma in passato che ti ha segnato? Questo test rivela qual è la tua paura più profonda

Ci sono cose che ti fanno paura e non sai perché? Spesso alcuni test psicologici come quello che ti proporremo oggi aiutano a scoprire qualcosa di insito in noi stessi di cui non sospettavamo l’esistenza. Ci possono essere, infatti, alcuni traumi del passato che possono influire sul nostro modo di vivere.

Ognuno di noi ha certamente vissuto degli episodi più o meno spiacevoli o addirittura dolorosi in passato. Questi possono essere piccole finestre della nostra vita che abbiamo inconsapevolmente rimosso e che costituiscono delle vere e proprie ferite. Questo test ti aiuterà a capire qual è il tuo più grande trauma.

Qual è il tuo più grande trauma? Questo test te lo rivela

Un tradimento di una persona a te cara, un abbandono inaspettato o un episodio di umiliazione. Ci sono momenti in cui la nostra psiche viene messa duramente alla prova e spesso, questi avvenimenti spiacevoli, possono diventare dei veri e propri traumi che condizionano la nostra esistenza.

LEGGI ANCHE –> TEST: DOVE SI NASCONDE IL LEOPARDO? IN POCHISSIMI CI RIESCONO

Oggi ti proponiamo questo test che ti aiuterà a capire qual è il tuo più grande trauma e ti fornirà alcuni consigli per reagire e non farti sopraffare. Tutto quello che dovrai fare sarà guardare l’immagine in alto e scegliere con quale figura ti identifichi.

Figura numero 1

Se hai scelto la figura numero 1 il tuo più grande trauma ha a che fare con il rifiuto. È possibile che questo abbia a che fare con i tuoi genitori. Quando si inizia a crescere, si tende ad allontanarsi un po’ dai propri parenti e cercare l’accettazione da altre figure, come i fratelli o gli amici.

Probabilmente questo processo di accettazione non deve essere andato bene e la sensazione che hai avuto è stata quella di essere stato rifiutato. Il senso di rifiuto influisce molto sulla tua autostima e procura difficoltà anche nella socialità con gli altri. Cerca di capire che sei tu l’artefice del tuo destino. Cerca di avere più fiducia in te stesso e a dipendere di meno dal giudizio altrui.

Figura numero 2

La figura numero 2 rappresenta il tradimento. È facile, infatti, subire una così grande delusione da parte delle persone a te care. Non per forza il tradimento deve essere collegato ad una relazione sentimentale andata male, anzi.

Spesso e volentieri, le persone che subiscono il trauma del tradimento sono state condizionate da episodi riguardanti i propri genitori. Magari si è trattato di una promessa mai mantenuta che ha tradito la tua fiducia e che ti ha segnato nel profondo.

Questo fa di te una persona molto cauta e anticipatoria. Cerca di essere più socievole e ad avere più fiducia negli altri, magari non alzando troppo le aspettative.

Figura numero 3

Se hai scelto la figura numero 3, è possibile che in passato tu possa esserti sentito umiliato. Probabilmente hai cercato di identificarti con i tuoi amici o con chi per te era un esempio, ma devi aver fallito. L’umiliazione di non sentirti all’altezza degli altri può essere un grande trauma con il passare degli anni.

Sei una persona che cerca continuamente l’approvazione e il benestare degli altri. Spesso ti senti inadeguato e tendi sempre a dare del tuo meglio più per dare soddisfazioni agli altri che a te stesso. Prova a sentirti più indipendente e a lasciarti scivolare il giudizio altrui. Devi combattere anche per te stesso.

Figura numero 4

La figura numero 4 rappresenta il trauma dell’abbandono. È una ferita emotiva molto diffusa, soprattutto tra quelli che hanno avuto un’infanzia senza genitori o senza una o più figure di riferimento forti. Hai una grande paura dell’abbandono e questo condiziona molto la tua vita.

LEGGI ANCHE –> TERMOSIFONI: COME REGOLARLI CON LE VALVOLE PER RISPARMIARE

Non ami stare solo e questo ti porta ad essere molto socievole e a circondarti di amici e persone a cui vuoi bene. Cerca di comprende che le persone non faranno parte per sempre della nostra vita e che, a volte, può succedere di dare loro addio. Vai avanti nonostante tutto e continua ad essere autentico e buono come sempre.