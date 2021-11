Justine Mattera da censura la notte di Halloween: la foto della showgirl è da bollino rosso e lei è letteralmente da infarto, meravigliosa.

Justine Mattera sopra ogni limite. Una delle più amate showgirl degli ultimi trent’anni, la statunitense naturalizzata italiana sta incantando tutti i suoi fan sui social, ma questa volta è davvero andata oltre ogni immaginazione.

Come tantissimi altri italiani, anche la Mattera ieri sera ha festeggiato la notte più spaventosa dell’anno; c’è sempre tanta curiosità sui particolari travestimenti dei personaggi famosi per Halloween e, la showgirl, non ha di certo deluso le aspettative.

Il costume della Mattera è da censura e la foto classificabile assolutamente da bollino rosso; Justine da infarto si mostra così, meravigliosa.

Justine Mattera, ad Halloween è da censura: travestimento da infarto per la showgirl!

Già prima di iniziare la serata, una vip famosa come Wanda Nara aveva mostrato a tutti i suoi follower il suo travestimento da sexy gatta; lady Icardi si è fatta vedere provocatoria come sempre, ma a quanto pare Justine l’ha di gran lunga superata.

Oltre ad essere dotata anche di grande simpatia e umanità, qualità che le hanno permesso di spopolare tra gli italiani, Justine ha sempre sfoggiato una bellezza sorprendente. Ex-cubista e modella, nonché cantante, la Mattera anche a 50 anni non soltanto si mostra fascinosa come sempre, ma anche più sensuale e sexy che mai.

Più volte, nel corso dell’estate e non, la showgirl ha mostrato a tutti i suoi fan il suo corpo statuario, che continua a scolpire con allenamenti costanti; l’occasione di Halloween le ha permesso ancora di sfoggiarlo, in un modo inedito e del tutto bollente.

Su Instagram, Justine ha pubblicato una foto che la ritrae travestita di tutto punto per Halloween; più che spaventosa però, la showgirl è letteralmente da censura. Con indosso solamente degli slip di latex, con tanto di spalline e manganello e un cappello sovietico in testa, solamente la censura copre il décollété della showgirl.

Senza veli, con la sua solita sensualità e un fisico da capogiro, Justine rende Halloween vietato ai minori, una festa sicuramente più che “peccaminosa” col suo tocco pcicante. “Happy Halloween. Il mio travestimento più riuscito” scrive la showgirl nella didascalia, citando poi tutti coloro che hanno contribuito al travestimento.

In attesa di rivederla coinvolta in qualche altro progetto televisivo e cinematografico, i fan possono quindi godere grazie alle foto su Instagram di tutta la bellezza di una showgirl intramontabile.

Recentemente, il pubblico ha avuto modo di conoscere meglio Justine grazie alla sua autobiografia Just Me. Quante Vite Ci Stanno In 50 Anni?, dove la showgirl si è messa a nudo raccontando la sua vita.