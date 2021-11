Elettra Lamborghini esplosiva come non mai mette il suo abbondante lato B in primo piano: la cantante è una vera e propria bomba.

Nonostante il cognome pesante, Elettra è riuscita a farsi un suo nome sfondando nel mondo della musica, mostrando non soltanto grande talento e bellezza, ma anche tanta simpatia e sensualità.

Sempre spontanea e autoironica, dotata di una sensualità oltre ogni limite, la figlia di Tonino Lamborghini (nonché nipote di Ferruccio, fondatore dell’omonima azienda di auto di lusso) continua a far parlare di sé per le sue forme esplosive, come fece in parte negli anni ’80 Sabrina Salerno.

La regina del twerk è abbondante da qualsiasi prospettiva la si veda e, questa volta, il protagonista indiscusso è il suo lato B da capogiro; la nuova foto alza la temperatura anche col freddo che avanza e il ritorno dell’ora solare.

Elettra Lamborghini, il lato B in primo piano è una bomba

Sensuale come non mai e dominante sul palco, Elettra è una vera e propria “dea del ritmo”, proprio richiamando al fumetto che è stato realizzato su di lei (Elettra Lamborghini e la dea del ritmo, edito da BeccoGiallo); anche nella vita di tutti i giorni però, la Lamborghini quando vuole sa essere una femme fatale senza precedenti.

L’inverno è alle porte, ma Elettra sembra non voler ancora rinunciare al caldo, al sole e soprattutto al costume; il nuovo scatto la ritrae infatti più bella che mai a Miami Beach, in Florida, con tanto di costume intero rosso che richiama alla Pamela Anderson di Baywatch.

Girata di spalle, la cantante offre un ulteriore panoramica sul suo esuberante lato B, reso famoso dal suo twerk sul palco; spicca il tatuaggio leopardato sulle forme della Lamborghini, pienamente in primo piano.

“Saludos, lo so che vi manco…” scrive Elettra nella didascalia, che oltre a mostrare fascino e sensualità è sempre pronta su Instagram ad interagire e scherzare coi suoi follower.

Per questo in tantissimi, e di tutte le età, la amano: non soltanto è una bomba sexy, ma anche una donna simpaticissima e alla mano. Negli scorsi mesi, il tanto chiacchierato lato B della Lamborghini è stato al centro di un curioso avvenimento; un cane del maneggio dove tiene il suo cavallo le ha infatti morso l’amato fondoschiena, suscitando il suo stupore e l’ilarità del web.

Anche in questa situazione Elettra, col suo accento romagnolo, si è mostrata simpaticissima: milioni di fan in tutto il mondo la amano e venerano anche per questo, mentre le varie foto che posta non fanno che ricordarci di come sia anche bellissima.