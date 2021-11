Albano notizia shock: si ritira dalla scena, ecco il motivo

Vediamo insieme la dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole fatta direttamente dal noto cantante di Cellino San Marco.

Come tutti noi sappiamo in questo momento il cantante è impegnato con il programma di ballo condotto da Milly Carlucci.

Ma vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo per quanto riguarda la sua carriera che ha lasciato tutti senza parole.

Alla fine dell’ultima puntata andata in onda del programma di ballo Albano ha deciso di fare una comunicazione importante.

Albano notizia shock

Ha infatti deciso di lasciare il programma per il bene della sua ballerina Ozana Lebedew, infatti la maestra ha un problema al piede che non le permette di ballare come dovuto.

Ed ovviamente ha anche bisogno di riposo per poter guarire nel migliore dei modi, Milly ha dichiarato che il cantante può rientrare in gara nelle prossime settimane quando ci sarà il ripescaggio che vedrà impegnati tutte le coppie eliminate.

Ma sul web si è fatto largo l’ipotesi che il noto cantante abbia abbandonato il programma condotto da Milly Carlucci perchè aveva dei concerti programmati da tempo, tra Spagna, Polonia e Bulgaria.

Ma Albano, ha deciso di difendersi da queste voci che sono girate nel programma di Rai2 condotto da Simona Ventura e Paola Perego, ovvero Citofonare Rai2.

Il cantante ha dichiarato di avere solamente un impegno per venerdì 5 novembre a Santiago de Compostela, in Spagna, ma che gli avrebbe permesso di partecipare senza problemi al programma di Milly Carlucci.

Le sue parole sono state le seguenti:

“…Lascio per una ragione ben precisa e lo farei mille volte. Oxana ha bisogno di umanità, qualcuno deve prendersi la responsabilità di dire: fermati e curati. Signori dei social, io rispondo sempre con la mia faccia. In nome di Dio la mia coscienza è stra pulita, e sempre resterà tale. Non mi nascondo mai come fate voi dietro una montagna di anonimato”

Per il momento ne Milly Carlucci e nemmeno nessun altro personaggio del programma ha deciso di commentare le parole del noto cantante.

La presentatrice di Ballando, però una volta terminato il programma sul suo profilo social di Instagram si è mostrata veramente dispiaciuta per questo abbandono improvviso di un personaggio così noto.

Anche perchè per lui non è stata messa in atto la regola che il concorrente non deve aver mai partecipato a nessun altro reality, ed Albano ha fatto l’Isola dei famosi con la figlia Romina Junior.

E voi cosa ne pensate di quello che è successo a Ballando con Al Bano e la sua ballerina?