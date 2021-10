Gratta e vinci: Ecco il bar super fortunato, vincono tutti!

Esiste un bar super fortunato dove moltissimi clienti hanno acquistato Gratta e Vinci vincenti. Ecco dove si trova

Quante volte hai tentato la fortuna acquistando un Gratta e Vinci ma, puntualmente sei rimasto deluso? In moltissimi, infatti, acquistano questi speciali biglietti nella speranza di poter cambiare la propria vita o, almeno di ricevere un premio sufficiente per pagarsi una vacanza o per fare un acquisto che si desidera da tanto.

Oggi ti raccontiamo una storia curiosa che riguarda un punto vendita incredibilmente fortunato. Esiste, infatti, un bar super fortunato dove numerosi clienti hanno acquistato biglietti del Gratta e Vinci che contenevano premi vincenti. Ecco dove si trova.

Ecco dove si trova il bar super fortunato

Spesso la sorte è ironica e sembra quasi prendersi gioco di chi tenta la fortuna ad occhi chiusi. C’è chi gioca da anni ma non ha mai vinto nulla, chi invece acquista un biglietto della lotteria quasi per gioco e vince il primo premio.

Ci sono enormi punti vendita forniti di ogni tipo di gioco della lotteria che non hanno mai visto una vincita, mentre esiste un bar, in Campania, che vanta un record invidiabile di vittorie. Moltissimi clienti di questo bar, infatti, hanno trovato la vittoria in pochissimo tempo.

Il bar in questione è il “Civico 19”, un punto vendita di Forchia, cittadina in provincia di Benevento, lungo la Nazionale Appia. È da tutti considerato ormai il bar più fortunato d’Italia. Il motivo è molto semplice: tantissimi clienti hanno acquistato biglietti del Gratta e Vinci vincenti.

Una delle ultime vincite avvenute in questo bar ammonta a circa 4mila euro. Un cliente ha infatti acquistato un biglietto “20 X”, e ha vinto un importo di 200€ che, secondo le regole del gioco, è stato moltiplicato X 20. Risultato: il giocatore si è portato a casa 4 mila euro.

Ma a fate notizia, oltre alla cospicua vincita del giocatore, è stato il fatto che, questo bar ha visto la quarta vincita di un biglietto Gratta e Vinci in una settimana! Sì, avete capito bene: per quattro volte in una settimana alcuni clienti hanno trovato la vittoria.

Le altre vincite ammontano a 500€ e 1000€ e, com’è intuibile immaginare, il bar è diventato ormai un punto di ritrovo di curiosi e di chi vuole tentare la fortuna, approfittando del momento glorioso che sta attraversando questo punto vendita, il più fortunato d’Italia.